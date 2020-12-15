اقترب موعد وصوله إلى السعودية.. "هل نأخذ لقاح كورونا أم لا؟": الشمري يجيب

نصح بتلقيه وأكد اعتماده بعد تجربة فعاليته وأمانه

"هل نأخذ لقاح كورونا أم لا؟".. هذا هو السؤال الأهم الذي يدور في عقول السعوديين في الأيام الأخيرة منذ ظهور لقاحات عدة لفيروس كورونا المستجد، ومنذ إعلان المملكة استعدادها لاستقبال شحنات من لقاح "فايزر بيونتيك"، والبدء في التطعيم قبل نهاية عام 2020م، في ظل تخوف بعضهم من الآثار الجانبية، أو عدم فعالية أو أمان اللقاحات.

ذلك السؤال المهم يجيب عنه البروفيسور السعودي صفوق الشمري، والذي تلقى شخصيًا جرعة من اللقاح، بتأكيده أن اللقاح مثله مثل اللقاحات الأخرى، ولا قلق منه، وإلا ما تم اعتماده وإجازته؛ إذ تم التوصل إلى فعاليته وأمانه بعد مراجعة عشرات الآلاف من التقارير والتجارب عليه.

وكتب "الشمري" على حسابه في "تويتر" ناصحًا بتلقي اللقاح فور توفره: "أنصح الناس تأخذ لقاح كورونا لأنه مثل اللقاحات الباقية، أنا شخصيًا أخذت لقاح كورونا".

مضيفًا: "لا أستطيع أن أذكر النوع بسبب أنني في لجنة تقييم واعتماد اللقاحات، حتى لا يكون هناك تحيز، لكن من عدة لقاحات عرضت علينا اخترت الأنسب لي شخصيًا، وهذا لا يعني أن البقية ليست جيدة وإلا ما اعتمدناها".

ويتابع البروفيسور السعودي: "بعد مراجعة لعشرات الآلاف من التقارير والتجارب توصلنا لأمان وفعالية اللقاح، وإلا لم نكن لنجيز اللقاحات، هي مسؤولية كبرى ولذلك اعتمدنا اللقاحات، وأخذناها بأنفسنا، ولو لم نكن نثق بها لما أخذناها شخصيًا! طبعًا أخذ اللقاح اختياري وليس إجباريًا للناس!".

وكان وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، قد أكد أن البدء في تطعيم لقاح كورونا "فايزر بيونتيك" سيكون قبل نهاية عام 2020م، مشيرًا إلى أن اللقاح تم تسجيله من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وسيتم توريده إلى السعودية، وتقييم الشحنات التي تصل عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأيام القليلة المقبلة.