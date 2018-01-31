يجمع المركز السعودي للأعمال في مكان واحد مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والمعنيّة بخدمة رواد الأعمال والمستثمرين، بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتوفير الخدمات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. ويتوفر حاليًا في المركز الكثير من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية)، إضافة إلى تواصل مباشر مع بقية الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تُعنى بخدمة المستثمرين. ويخدم المركز السعودي للأعمال زواره المستثمرين ورواد الأعمال طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في جميع فروعه بالمملكة من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما يستقبل استفسارات العملاء ويعمل على خدمتهم على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الرقم الموحد: (199080).

"في مكان واحد".. الجهات الحكومية تقدم خدماتها للقطاع الخاص في المركز السعودي للأعمال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-31 يجمع المركز السعودي للأعمال في مكان واحد مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والمعنيّة بخدمة رواد الأعمال والمستثمرين، بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتوفير الخدمات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

ويتوفر حاليًا في المركز الكثير من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية)، إضافة إلى تواصل مباشر مع بقية الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تُعنى بخدمة المستثمرين.

ويخدم المركز السعودي للأعمال زواره المستثمرين ورواد الأعمال طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في جميع فروعه بالمملكة من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما يستقبل استفسارات العملاء ويعمل على خدمتهم على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الرقم الموحد: (199080).

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 05:42 PM

"في مكان واحد".. الجهات الحكومية تقدم خدماتها للقطاع الخاص في المركز السعودي للأعمال بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها





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يجمع المركز السعودي للأعمال في مكان واحد مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والمعنيّة بخدمة رواد الأعمال والمستثمرين، بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتوفير الخدمات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

ويتوفر حاليًا في المركز الكثير من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية)، إضافة إلى تواصل مباشر مع بقية الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تُعنى بخدمة المستثمرين.

ويخدم المركز السعودي للأعمال زواره المستثمرين ورواد الأعمال طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في جميع فروعه بالمملكة من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما يستقبل استفسارات العملاء ويعمل على خدمتهم على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الرقم الموحد: (199080).