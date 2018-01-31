النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"في مكان واحد".. الجهات الحكومية تقدم خدماتها للقطاع الخاص في المركز السعودي للأعمال

بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها

يجمع المركز السعودي للأعمال في مكان واحد مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والمعنيّة بخدمة رواد الأعمال والمستثمرين، بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتوفير الخدمات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
ويتوفر حاليًا في المركز الكثير من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية)، إضافة إلى تواصل مباشر مع بقية الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تُعنى بخدمة المستثمرين.
ويخدم المركز السعودي للأعمال زواره المستثمرين ورواد الأعمال طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في جميع فروعه بالمملكة من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما يستقبل استفسارات العملاء ويعمل على خدمتهم على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الرقم الموحد: (199080).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"في مكان واحد".. الجهات الحكومية تقدم خدماتها للقطاع الخاص في المركز السعودي للأعمال
سبق

يجمع المركز السعودي للأعمال في مكان واحد مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والمعنيّة بخدمة رواد الأعمال والمستثمرين، بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتوفير الخدمات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
ويتوفر حاليًا في المركز الكثير من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية)، إضافة إلى تواصل مباشر مع بقية الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تُعنى بخدمة المستثمرين.
ويخدم المركز السعودي للأعمال زواره المستثمرين ورواد الأعمال طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في جميع فروعه بالمملكة من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما يستقبل استفسارات العملاء ويعمل على خدمتهم على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الرقم الموحد: (199080).

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
05:42 PM

"في مكان واحد".. الجهات الحكومية تقدم خدماتها للقطاع الخاص في المركز السعودي للأعمال

بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
234

يجمع المركز السعودي للأعمال في مكان واحد مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والمعنيّة بخدمة رواد الأعمال والمستثمرين، بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتوفير الخدمات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
ويتوفر حاليًا في المركز الكثير من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية)، إضافة إلى تواصل مباشر مع بقية الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تُعنى بخدمة المستثمرين.
ويخدم المركز السعودي للأعمال زواره المستثمرين ورواد الأعمال طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في جميع فروعه بالمملكة من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما يستقبل استفسارات العملاء ويعمل على خدمتهم على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الرقم الموحد: (199080).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,694
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,233
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة