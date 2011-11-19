شاهد.. محافظ الدواسر يستضيف "المسيعيد" ويثمن عمله الإنساني والتطوعي

تطوع لفحص 25 مريضًا وأجرى 4 عمليات بالمحافظة بمشاركة أطباء المسالك

تصوير: محمد آل مسحل

تفاعل عبدالله بن سليمان المبارك، محافظ وادي الدواسر، مع مبادرة التطوع التي نفذها رئيس قسم المسالك البولية في مدينة الملك فهد الطبية استشاري جراحة المسالك البولية ومسالك النساء وصعوبات التبول، الدكتور بدر بن ناصر المسيعيد، من خلال برنامج الشراكة المجتمعية مع المستشفى العام، وذلك بعد أن استثمر إجازته القصيرة، وقطع مسافة، تُقدر بأكثر من 700 كيلو؛ وذلك لمعالجة المرضى من سكان المحافظة.

واستضاف محافظ وادي الدواسر الطبيب السعودي، بحضور مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم، ومدير العلاقات العامة بالمستشفى، ونقل له مشاعر ودعوات المواطنين نظير هذا العمل الإنساني والتطوعي الذي يزيد من التكاتف الاجتماعي والوطني.

وأكد "المبارك" أن هذه المبادرة تشكِّل حافزًا لبقية الأطباء السعوديين لفعل الخير، وتفعيل برنامج الشراكة المجتمعية الذي يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يخدم الوطن ومواطنيه.

وفي نهاية اللقاء سلم المحافظ خطاب شكر وتقدير للطبيب، داعيًا الله له بالتوفيق والسداد.

ومن جهته، أوضح "الغانم" لـ "سبق" أن برنامج الطبيب الزائر بالمستشفى العام بدأ بأيدي أبناء المحافظة البررة. وقد نفذ المستشفى عددًا من المبادرات خلال العام الماضي مع بعض الأطباء السعوديين، مثل "خالد الدوسري، وسعيد الودعاني، وعلي السويس، وأحمد البدراني"، وتُوج هذا العمل بتشريف الدكتور بدر المسيعيد، رئيس أحد الأقسام في مدينة الملك فهد الطبية، التي تعتبر أكبر مدينة طبية متكاملة بالشرق الأوسط.

وأكد "الغانم" أن إدارة المستشفى العام تحرص كل الحرص على دعم وتفعيل مثل هذه الفرص التطوعية في مجال التعاون مع الأطباء السعوديين؛ الأمر الذي يسهم في نشر ثقافة التطوع التي تتواكب مع رؤية السعودية 2030.

وكشف "الغانم" أن الطبيب الزائر تمكَّن من معاينة وفحص أكثر من 25 مريضًا في عيادته التطوعية، بينهم 4 مرضى، تم تنويمهم، وأُجريت لهم عمليات جراحية دقيقة مع فريق أطباء المسالك البولية بالمستشفى، تكللت - ولله الحمد – بالنجاح. مقدمًا له الشكر والتقدير، ولزملائه ممن تواصلوا مع المستشفى، وأبدوا رغبتهم بالتطوع بعد هذه الزيارة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بعنوان "طبيب سعودي يضرب أروع الأمثلة.. قطع مسافة 700 كيلو لمعالجة المرضى في محافظة وادي الدواسر تطوعيًّا"، وحظي بانتشار واسع بين المغردين، فيما استضافت بعض القنوات الطبيب السعودي للحديث عن تجربته بعد نشر الخبر الخميس الماضي.