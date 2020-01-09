أصدر وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، قرارًا بتكليف، بدر بن حمود الصعيدي، مديرًا عامًا لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل. ويُعد "الصعيدي" من الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التجارة والاستثمار، حيث شغل سابقًا منصب مستشار وكالة حماية المستهلك. وعبّر "الصعيدي" عن شكره وتقديره للمسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق له في مهمته الجديدة. يذكر أن "الصعيدي" حاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص إدارة أعمال.

"الصعيدي" مديرًا عامًا لفرع التجارة والاستثمار بحائل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-09 أصدر وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، قرارًا بتكليف، بدر بن حمود الصعيدي، مديرًا عامًا لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل.

ويُعد "الصعيدي" من الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التجارة والاستثمار، حيث شغل سابقًا منصب مستشار وكالة حماية المستهلك.

وعبّر "الصعيدي" عن شكره وتقديره للمسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق له في مهمته الجديدة.

يذكر أن "الصعيدي" حاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص إدارة أعمال.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 03:17 PM

"الصعيدي" مديرًا عامًا لفرع التجارة والاستثمار بحائل





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أصدر وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، قرارًا بتكليف، بدر بن حمود الصعيدي، مديرًا عامًا لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل.

ويُعد "الصعيدي" من الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التجارة والاستثمار، حيث شغل سابقًا منصب مستشار وكالة حماية المستهلك.

وعبّر "الصعيدي" عن شكره وتقديره للمسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق له في مهمته الجديدة.

يذكر أن "الصعيدي" حاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص إدارة أعمال.