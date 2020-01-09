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"الصعيدي" مديرًا عامًا لفرع التجارة والاستثمار بحائل

أصدر وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، قرارًا بتكليف، بدر بن حمود الصعيدي، مديرًا عامًا لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل.
ويُعد "الصعيدي" من الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التجارة والاستثمار، حيث شغل سابقًا منصب مستشار وكالة حماية المستهلك.
وعبّر "الصعيدي" عن شكره وتقديره للمسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق له في مهمته الجديدة.
يذكر أن "الصعيدي" حاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص إدارة أعمال.

الصعيدي وزارة التجارة والاستثمار حائل

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الصعيدي" مديرًا عامًا لفرع التجارة والاستثمار بحائل
سبق

أصدر وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، قرارًا بتكليف، بدر بن حمود الصعيدي، مديرًا عامًا لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل.
ويُعد "الصعيدي" من الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التجارة والاستثمار، حيث شغل سابقًا منصب مستشار وكالة حماية المستهلك.
وعبّر "الصعيدي" عن شكره وتقديره للمسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق له في مهمته الجديدة.
يذكر أن "الصعيدي" حاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص إدارة أعمال.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
03:17 PM

"الصعيدي" مديرًا عامًا لفرع التجارة والاستثمار بحائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أصدر وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، قرارًا بتكليف، بدر بن حمود الصعيدي، مديرًا عامًا لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل.
ويُعد "الصعيدي" من الكفاءات الإدارية المتميزة بوزارة التجارة والاستثمار، حيث شغل سابقًا منصب مستشار وكالة حماية المستهلك.
وعبّر "الصعيدي" عن شكره وتقديره للمسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق له في مهمته الجديدة.
يذكر أن "الصعيدي" حاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص إدارة أعمال.

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