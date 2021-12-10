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ما هي "قلادة مبارك الكبير" التي تقلّدها محمد بن سلمان؟

تُعَد من أعلى الأوسمة المدنية في الكويت

استقبل سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في دار يمامة، مساء اليوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

ومنح أمير الكويت ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت؛ تقديرًا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعتبر قلادة مبارك الكبير هي أعلى وسام مدني في الكويت، ويُمنح للملوك.

وتعود فكرة "القلادة" لعام ١٩٦٢ بعد أن صدر قانون عام منظِّم للأوسمة العسكرية في الكويت، فأصبح من الواجب تنظيم الأوسمة المدنية، فصدر قانون عام 1974 بإنشاء قلادة مبارك الكبير، وبعدها بعام صدر مرسومٌ أميري ينظِّم أمور هذا الوسام.

ويُعَد هذا الوسام أعلى وسام مدني في الكويت ويُمنح للملوك ورؤساء الدول والحكومات، وسُمي هذا الوسام باسم الحاكم السابع للكويت مبارك بن صباح الصباح؛ باعتباره المؤسِّس الحقيقي لها، عندما تولى الحكم عام 1896، وازدهرت الكويت في عهده تجاريًا، وشيدت في تلك الفترة المدارس النظامية والمستشفيات.

وعودة إلى "القلادة" فإن القانون الخاص بها يصر على تنظيم إصدار وسام الكويت، الذي ينقسم إلى 8 درجات تتناسب مع مركز الشخص الممنوح له.

ومن أشهر مَن تقلّدوا "قلادة مبارك الكبير": الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تشارلز، وجعفر النميري، ومحمد أنور السادات، وجورج بوش "الأب"، والملكة إليزابيث؛ لينضم الأمير محمد بن سلمان إلى القائمة الشرفية للقلادة من الملوك والرؤساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما هي "قلادة مبارك الكبير" التي تقلّدها محمد بن سلمان؟
سبق

استقبل سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في دار يمامة، مساء اليوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

ومنح أمير الكويت ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت؛ تقديرًا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعتبر قلادة مبارك الكبير هي أعلى وسام مدني في الكويت، ويُمنح للملوك.

وتعود فكرة "القلادة" لعام ١٩٦٢ بعد أن صدر قانون عام منظِّم للأوسمة العسكرية في الكويت، فأصبح من الواجب تنظيم الأوسمة المدنية، فصدر قانون عام 1974 بإنشاء قلادة مبارك الكبير، وبعدها بعام صدر مرسومٌ أميري ينظِّم أمور هذا الوسام.

ويُعَد هذا الوسام أعلى وسام مدني في الكويت ويُمنح للملوك ورؤساء الدول والحكومات، وسُمي هذا الوسام باسم الحاكم السابع للكويت مبارك بن صباح الصباح؛ باعتباره المؤسِّس الحقيقي لها، عندما تولى الحكم عام 1896، وازدهرت الكويت في عهده تجاريًا، وشيدت في تلك الفترة المدارس النظامية والمستشفيات.

وعودة إلى "القلادة" فإن القانون الخاص بها يصر على تنظيم إصدار وسام الكويت، الذي ينقسم إلى 8 درجات تتناسب مع مركز الشخص الممنوح له.

ومن أشهر مَن تقلّدوا "قلادة مبارك الكبير": الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تشارلز، وجعفر النميري، ومحمد أنور السادات، وجورج بوش "الأب"، والملكة إليزابيث؛ لينضم الأمير محمد بن سلمان إلى القائمة الشرفية للقلادة من الملوك والرؤساء.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
07:31 PM

ما هي "قلادة مبارك الكبير" التي تقلّدها محمد بن سلمان؟

تُعَد من أعلى الأوسمة المدنية في الكويت

A A A
حامد العلي - الرياض
0
6,243

استقبل سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في دار يمامة، مساء اليوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

ومنح أمير الكويت ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت؛ تقديرًا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعتبر قلادة مبارك الكبير هي أعلى وسام مدني في الكويت، ويُمنح للملوك.

وتعود فكرة "القلادة" لعام ١٩٦٢ بعد أن صدر قانون عام منظِّم للأوسمة العسكرية في الكويت، فأصبح من الواجب تنظيم الأوسمة المدنية، فصدر قانون عام 1974 بإنشاء قلادة مبارك الكبير، وبعدها بعام صدر مرسومٌ أميري ينظِّم أمور هذا الوسام.

ويُعَد هذا الوسام أعلى وسام مدني في الكويت ويُمنح للملوك ورؤساء الدول والحكومات، وسُمي هذا الوسام باسم الحاكم السابع للكويت مبارك بن صباح الصباح؛ باعتباره المؤسِّس الحقيقي لها، عندما تولى الحكم عام 1896، وازدهرت الكويت في عهده تجاريًا، وشيدت في تلك الفترة المدارس النظامية والمستشفيات.

وعودة إلى "القلادة" فإن القانون الخاص بها يصر على تنظيم إصدار وسام الكويت، الذي ينقسم إلى 8 درجات تتناسب مع مركز الشخص الممنوح له.

ومن أشهر مَن تقلّدوا "قلادة مبارك الكبير": الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تشارلز، وجعفر النميري، ومحمد أنور السادات، وجورج بوش "الأب"، والملكة إليزابيث؛ لينضم الأمير محمد بن سلمان إلى القائمة الشرفية للقلادة من الملوك والرؤساء.

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