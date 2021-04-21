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مستشفى حراء العام يحصل على الاعتماد المؤسسي من "التخصصات الصحية"

بعد جهودها في تفعيل أنظمة الجودة الشاملة

حصل مستشفى حراء العام عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات، وذلك في إطار جهودها في تأسيس وتفعيل أنظمة الجودة الشاملة والتأهل للاعتماد المؤسسي والبرامجي، والتي أتت بعد زيارة التقييم الأخيرة وتوصيتها الواردة في محضر اجتماعها السابع، وبعد النظر في حالة استيفاء المركز التدريبي معايير الاعتماد المؤسسي، واستناداً إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية التي اطلعت عليها اللجنة المشكّلة من مقيمي الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلالها على إمكانات المستشفى، ونسبة تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي، ما يمكنه من المشاركة في العملية التدريبية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى حراء الدكتور عبدالمجيد خان، أن الاعتماد يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانات، مما يعكس تميز المستشفى في استيفاء معايير متطلبات التدريب كافة، التي تسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي، ورعاية الطلاب والطالبات رعاية شاملة، تضمن لهم التميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

كما أكد الدكتور خان، أن الزيارة التي قامت بها اللجنة المشكّلة من مقيمي الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلةً في عدد من الخبراء تم فيها تقييم المستشفى على المستويين الأكاديمي والمؤسسي، وفق المعايير المعتمدة من الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي هو ثمرة خطة عمل دؤوبة وشاملة سارت عليها المستشفى وهدفت أولاً إلى تجويد العمل لتكون الشهادة نتاجاً وحصيلة تمد الوطن بالكفاءات والمخرجات التي تتوافق مع المرحلة القادمة.

وأثنى المدير التنفيذي على منسوبي المستشفى من القيادات والفئات الطبية والفنية والإدارية لما أبدوه من المبادرة والالتزام والاجتهاد منذ انطلاق مشروع الاعتماد المؤسسي وصولاً إلى إعلان نتائجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى حراء العام يحصل على الاعتماد المؤسسي من "التخصصات الصحية"
سبق

حصل مستشفى حراء العام عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات، وذلك في إطار جهودها في تأسيس وتفعيل أنظمة الجودة الشاملة والتأهل للاعتماد المؤسسي والبرامجي، والتي أتت بعد زيارة التقييم الأخيرة وتوصيتها الواردة في محضر اجتماعها السابع، وبعد النظر في حالة استيفاء المركز التدريبي معايير الاعتماد المؤسسي، واستناداً إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية التي اطلعت عليها اللجنة المشكّلة من مقيمي الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلالها على إمكانات المستشفى، ونسبة تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي، ما يمكنه من المشاركة في العملية التدريبية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى حراء الدكتور عبدالمجيد خان، أن الاعتماد يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانات، مما يعكس تميز المستشفى في استيفاء معايير متطلبات التدريب كافة، التي تسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي، ورعاية الطلاب والطالبات رعاية شاملة، تضمن لهم التميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

كما أكد الدكتور خان، أن الزيارة التي قامت بها اللجنة المشكّلة من مقيمي الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلةً في عدد من الخبراء تم فيها تقييم المستشفى على المستويين الأكاديمي والمؤسسي، وفق المعايير المعتمدة من الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي هو ثمرة خطة عمل دؤوبة وشاملة سارت عليها المستشفى وهدفت أولاً إلى تجويد العمل لتكون الشهادة نتاجاً وحصيلة تمد الوطن بالكفاءات والمخرجات التي تتوافق مع المرحلة القادمة.

وأثنى المدير التنفيذي على منسوبي المستشفى من القيادات والفئات الطبية والفنية والإدارية لما أبدوه من المبادرة والالتزام والاجتهاد منذ انطلاق مشروع الاعتماد المؤسسي وصولاً إلى إعلان نتائجه.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:52 PM

مستشفى حراء العام يحصل على الاعتماد المؤسسي من "التخصصات الصحية"

بعد جهودها في تفعيل أنظمة الجودة الشاملة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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حصل مستشفى حراء العام عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات، وذلك في إطار جهودها في تأسيس وتفعيل أنظمة الجودة الشاملة والتأهل للاعتماد المؤسسي والبرامجي، والتي أتت بعد زيارة التقييم الأخيرة وتوصيتها الواردة في محضر اجتماعها السابع، وبعد النظر في حالة استيفاء المركز التدريبي معايير الاعتماد المؤسسي، واستناداً إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية التي اطلعت عليها اللجنة المشكّلة من مقيمي الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلالها على إمكانات المستشفى، ونسبة تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي، ما يمكنه من المشاركة في العملية التدريبية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى حراء الدكتور عبدالمجيد خان، أن الاعتماد يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانات، مما يعكس تميز المستشفى في استيفاء معايير متطلبات التدريب كافة، التي تسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي، ورعاية الطلاب والطالبات رعاية شاملة، تضمن لهم التميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

كما أكد الدكتور خان، أن الزيارة التي قامت بها اللجنة المشكّلة من مقيمي الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلةً في عدد من الخبراء تم فيها تقييم المستشفى على المستويين الأكاديمي والمؤسسي، وفق المعايير المعتمدة من الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي هو ثمرة خطة عمل دؤوبة وشاملة سارت عليها المستشفى وهدفت أولاً إلى تجويد العمل لتكون الشهادة نتاجاً وحصيلة تمد الوطن بالكفاءات والمخرجات التي تتوافق مع المرحلة القادمة.

وأثنى المدير التنفيذي على منسوبي المستشفى من القيادات والفئات الطبية والفنية والإدارية لما أبدوه من المبادرة والالتزام والاجتهاد منذ انطلاق مشروع الاعتماد المؤسسي وصولاً إلى إعلان نتائجه.

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