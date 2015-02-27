النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصقارون يثمنون منع طرح "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري"

بموجب القرار الصادر عن "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "

ثمن الصقارون السعوديون، بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية القاضي بمنع طرح "صيد" وشبك "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري" إلى أنواع الصقور الأخرى، من أجل استعادة التوازن الطبيعي للصقور المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية.

وجاء القرار بعد تقديم نادي الصقور السعودي عدد من المقترحات التشريعية، التي تدعم أهداف برنامج "هدد" لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية، والذي انطلق في العاشر من ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم الأخذ بالقرار، عند إعداد "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" لتنظيمات الصيد المقبلة، بعد دخول نظام الصيد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ.

يذكر أن برنامج "هدد" يأتي ضمن إطار التزام نادي الصقور السعودي بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها، والعمل على تطوير برنامج متكامل مستدام بفريق مؤهل وواعٍ، لسد الفجوة بين مفهوم الهواية والمسؤولية، من خلال القيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، والاستمرار في تحقيق أهدافه البيئية والاستراتيجية ذات العلاقة، وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على الصقور، والحث على المبادرة والتطوع من جميع شرائح هواة الصقور. والتأكيد على الريادة السعودية في المحافظة على إحياء هذا الإرث، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصقارون يثمنون منع طرح "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري"
سبق

ثمن الصقارون السعوديون، بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية القاضي بمنع طرح "صيد" وشبك "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري" إلى أنواع الصقور الأخرى، من أجل استعادة التوازن الطبيعي للصقور المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية.

وجاء القرار بعد تقديم نادي الصقور السعودي عدد من المقترحات التشريعية، التي تدعم أهداف برنامج "هدد" لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية، والذي انطلق في العاشر من ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم الأخذ بالقرار، عند إعداد "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" لتنظيمات الصيد المقبلة، بعد دخول نظام الصيد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ.

يذكر أن برنامج "هدد" يأتي ضمن إطار التزام نادي الصقور السعودي بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها، والعمل على تطوير برنامج متكامل مستدام بفريق مؤهل وواعٍ، لسد الفجوة بين مفهوم الهواية والمسؤولية، من خلال القيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، والاستمرار في تحقيق أهدافه البيئية والاستراتيجية ذات العلاقة، وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على الصقور، والحث على المبادرة والتطوع من جميع شرائح هواة الصقور. والتأكيد على الريادة السعودية في المحافظة على إحياء هذا الإرث، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
04:34 PM

الصقارون يثمنون منع طرح "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري"

بموجب القرار الصادر عن "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
245

ثمن الصقارون السعوديون، بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية القاضي بمنع طرح "صيد" وشبك "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري" إلى أنواع الصقور الأخرى، من أجل استعادة التوازن الطبيعي للصقور المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية.

وجاء القرار بعد تقديم نادي الصقور السعودي عدد من المقترحات التشريعية، التي تدعم أهداف برنامج "هدد" لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية، والذي انطلق في العاشر من ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم الأخذ بالقرار، عند إعداد "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" لتنظيمات الصيد المقبلة، بعد دخول نظام الصيد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ.

يذكر أن برنامج "هدد" يأتي ضمن إطار التزام نادي الصقور السعودي بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها، والعمل على تطوير برنامج متكامل مستدام بفريق مؤهل وواعٍ، لسد الفجوة بين مفهوم الهواية والمسؤولية، من خلال القيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، والاستمرار في تحقيق أهدافه البيئية والاستراتيجية ذات العلاقة، وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على الصقور، والحث على المبادرة والتطوع من جميع شرائح هواة الصقور. والتأكيد على الريادة السعودية في المحافظة على إحياء هذا الإرث، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,849

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة