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الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

سيصلى عليه بعد صلاة العشاء غداً بالمسجد الحرام

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود
سبق

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
03:23 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
03:53 PM

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

سيصلى عليه بعد صلاة العشاء غداً بالمسجد الحرام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
21,471

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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