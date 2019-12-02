انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-02 أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود. تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 03:23 PM

اخر تعديل 02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 03:53 PM

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود سيصلى عليه بعد صلاة العشاء غداً بالمسجد الحرام





A A A





80 مشاركة

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.