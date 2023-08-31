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"الألمعي" يناقش مع مسؤولي تعليم جازان احتياجات المدارس الجبلية بالعارضة

قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل وتنفيذ الاحترازات تزامنًا مع العودة الحضورية

ناقش اليوم إبراهيم الألمعي، محافظ العارضة، مع مسؤولي تعليم جازان احتياجات المدارس الجبلية في المحافظة، وذلك بعد أن قام بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل في عدد من المدارس، والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية وجاهزية المدارس العائدة لبدء عام دراسي جديد آمن.

وتفصيلاً، استقبل "الالمعي" المدير العام لتعليم ‫جازان ومساعديه للخدمات المساندة والتعليمية والمدرسية في مكتبه، الذين رافقوه في الجولة. وتمت مشاركة الطلاب في يومهم الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، قدّم المدير العام ل‫تعليم جازان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، شكره لمحافظ العارضة لدعمه الدائم لمدارس القطاع الجبلي بالمحافظة؛ إذ دشن أمير منطقة جازان في مارس الماضي مشروعات كبرى، تجاوزت قيمتها 400 مليون ريال، منها مشاريع تعليمية في المحافظة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كانت قد انتهت من تزويد المدارس والمباني التعليمية التابعة لها في المنطقة بالمواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، من كمامات، ومعقمات للأيدي والأسطح، إضافة إلى مقاييس الحرارة والمناديل؛ وذلك ضمن خطتها للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وكشفت الإدارة تسلُّمها مليونًا و900 ألف ريال لتوفير (850415) مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستكمال توزيعها على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة؛ وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وبيَّنت أن تعليم جازان حصل على نحو مليون مادة، تمثلت في 2969 لترًا من معقمات الأيدي، و2969 لترًا من معقمات الأسطح، و599 لفة من مناديل الرول، و843548 كمامة، و330 جهاز قياس حرارة.

ونوه مدير تعليم منطقة جازان بحرص وزارة التعليم على صحة ووقاية الكوادر التعليمية في مناطق السعودية عامة، ومن ذلك منطقة جازان، من خلال مشروع تأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: "يأتي ذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للحد من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس، ولطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم".

وشدَّد الدكتور "أبو هادي" على التزام منتسبي ومنتسبات تعليم المنطقة بالإجراءات الاحترازية من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومشرفين ومشرفات لعودة حضورية آمنة.. مهيبًا بالجميع لمراعاة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالعودة، والحرص على غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الألمعي" يناقش مع مسؤولي تعليم جازان احتياجات المدارس الجبلية بالعارضة
سبق

ناقش اليوم إبراهيم الألمعي، محافظ العارضة، مع مسؤولي تعليم جازان احتياجات المدارس الجبلية في المحافظة، وذلك بعد أن قام بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل في عدد من المدارس، والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية وجاهزية المدارس العائدة لبدء عام دراسي جديد آمن.

وتفصيلاً، استقبل "الالمعي" المدير العام لتعليم ‫جازان ومساعديه للخدمات المساندة والتعليمية والمدرسية في مكتبه، الذين رافقوه في الجولة. وتمت مشاركة الطلاب في يومهم الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، قدّم المدير العام ل‫تعليم جازان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، شكره لمحافظ العارضة لدعمه الدائم لمدارس القطاع الجبلي بالمحافظة؛ إذ دشن أمير منطقة جازان في مارس الماضي مشروعات كبرى، تجاوزت قيمتها 400 مليون ريال، منها مشاريع تعليمية في المحافظة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كانت قد انتهت من تزويد المدارس والمباني التعليمية التابعة لها في المنطقة بالمواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، من كمامات، ومعقمات للأيدي والأسطح، إضافة إلى مقاييس الحرارة والمناديل؛ وذلك ضمن خطتها للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وكشفت الإدارة تسلُّمها مليونًا و900 ألف ريال لتوفير (850415) مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستكمال توزيعها على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة؛ وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وبيَّنت أن تعليم جازان حصل على نحو مليون مادة، تمثلت في 2969 لترًا من معقمات الأيدي، و2969 لترًا من معقمات الأسطح، و599 لفة من مناديل الرول، و843548 كمامة، و330 جهاز قياس حرارة.

ونوه مدير تعليم منطقة جازان بحرص وزارة التعليم على صحة ووقاية الكوادر التعليمية في مناطق السعودية عامة، ومن ذلك منطقة جازان، من خلال مشروع تأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: "يأتي ذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للحد من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس، ولطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم".

وشدَّد الدكتور "أبو هادي" على التزام منتسبي ومنتسبات تعليم المنطقة بالإجراءات الاحترازية من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومشرفين ومشرفات لعودة حضورية آمنة.. مهيبًا بالجميع لمراعاة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالعودة، والحرص على غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:17 PM

"الألمعي" يناقش مع مسؤولي تعليم جازان احتياجات المدارس الجبلية بالعارضة

قام بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل وتنفيذ الاحترازات تزامنًا مع العودة الحضورية

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قاسم الخبراني - جازان
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ناقش اليوم إبراهيم الألمعي، محافظ العارضة، مع مسؤولي تعليم جازان احتياجات المدارس الجبلية في المحافظة، وذلك بعد أن قام بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل في عدد من المدارس، والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية وجاهزية المدارس العائدة لبدء عام دراسي جديد آمن.

وتفصيلاً، استقبل "الالمعي" المدير العام لتعليم ‫جازان ومساعديه للخدمات المساندة والتعليمية والمدرسية في مكتبه، الذين رافقوه في الجولة. وتمت مشاركة الطلاب في يومهم الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، قدّم المدير العام ل‫تعليم جازان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، شكره لمحافظ العارضة لدعمه الدائم لمدارس القطاع الجبلي بالمحافظة؛ إذ دشن أمير منطقة جازان في مارس الماضي مشروعات كبرى، تجاوزت قيمتها 400 مليون ريال، منها مشاريع تعليمية في المحافظة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كانت قد انتهت من تزويد المدارس والمباني التعليمية التابعة لها في المنطقة بالمواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، من كمامات، ومعقمات للأيدي والأسطح، إضافة إلى مقاييس الحرارة والمناديل؛ وذلك ضمن خطتها للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وكشفت الإدارة تسلُّمها مليونًا و900 ألف ريال لتوفير (850415) مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستكمال توزيعها على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة؛ وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وبيَّنت أن تعليم جازان حصل على نحو مليون مادة، تمثلت في 2969 لترًا من معقمات الأيدي، و2969 لترًا من معقمات الأسطح، و599 لفة من مناديل الرول، و843548 كمامة، و330 جهاز قياس حرارة.

ونوه مدير تعليم منطقة جازان بحرص وزارة التعليم على صحة ووقاية الكوادر التعليمية في مناطق السعودية عامة، ومن ذلك منطقة جازان، من خلال مشروع تأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: "يأتي ذلك ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية للحد من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس، ولطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم".

وشدَّد الدكتور "أبو هادي" على التزام منتسبي ومنتسبات تعليم المنطقة بالإجراءات الاحترازية من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومشرفين ومشرفات لعودة حضورية آمنة.. مهيبًا بالجميع لمراعاة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالعودة، والحرص على غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات.

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