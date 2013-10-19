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"التويجري" يطرح مبادرة "آركو" للتشجير أمام وزراء البيئة العرب بالقاهرة

تهدف إلى غرس 500 مليون شجرة في دول الوطن العربي بالتعاون مع "مينازون"

طرح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أمام الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعات دورتهم الـ "32" بالقاهرة؛ مبادرة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تهدف إلى غرس 500 مليون شجرة في دول الوطن العربي خلال الفترة من 2021 ــ 2030 بالتنسيق مع مكتب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد "التويجري" أثناء مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والاجتماع الـ "22" للجنة الفنية للبيئة؛ أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر انطلاقاً من رسالتها الإنسانية؛ وفي إطار إدراكها لخطورة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية والاختلالات البيئية؛ أطلقت هذه المبادرة وتقوم بتنسيقها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"مينازون".

وتهدف المبادرة لتفعيل مشاركة الجمعيات والهيئات الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي والحملات التوعوية لزيادة فهم واستيعاب مخاطر التغير المناخي؛ وزيادة مساحة الرقعة الخضراء من أجل تحسين جودة الهواء وخفض درجة الحرارة؛ وتنمية قدرات المتطوعين في كل المهارات التي يحتاج إليها العاملون في الميدان الإنساني؛ وتوحيد الجهود العربية في التكيف مع التغيرات المناخية؛ مشددًا على أهمية مساندة الحكومات لتلك المبادرة.

وفي شأنٍ آخر، أوضح "التويجري" أن الأمانة العامة للمنظمة سبق أن أطلقت المركز العربي للاستعداد للكوارث ويواصل حراكه حاليًا للحد من أخطار الكوارث الطبيعية في الوطن العربي؛ من خلال التنبؤ بها قبل وقوعها من أجل رفع جاهزية الجمعيات والهيئات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتمكينها وغيرها من الجهات المعنية في بلدانها من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من أضرارها والتقليل من خسائرها؛ وتقديم المساعدات المطلوبة للمنكوبين؛ موضحًا أن المركز العربي للاستعداد للكوارث يسعى من خلال تواصله مع الهيئات والجمعيات الوطنية لبناء قدراتها ورفع جاهزيتها ليتسنى لها مواجهة الكوارث.

وكان المجلس الوزاري لشؤون البيئة في دورته تلك التي انعقدت في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة قد ناقشوا تفعيل آليات التعامل العربي مع قضايا البيئة وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التويجري" يطرح مبادرة "آركو" للتشجير أمام وزراء البيئة العرب بالقاهرة
سبق

طرح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أمام الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعات دورتهم الـ "32" بالقاهرة؛ مبادرة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تهدف إلى غرس 500 مليون شجرة في دول الوطن العربي خلال الفترة من 2021 ــ 2030 بالتنسيق مع مكتب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد "التويجري" أثناء مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والاجتماع الـ "22" للجنة الفنية للبيئة؛ أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر انطلاقاً من رسالتها الإنسانية؛ وفي إطار إدراكها لخطورة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية والاختلالات البيئية؛ أطلقت هذه المبادرة وتقوم بتنسيقها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"مينازون".

وتهدف المبادرة لتفعيل مشاركة الجمعيات والهيئات الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي والحملات التوعوية لزيادة فهم واستيعاب مخاطر التغير المناخي؛ وزيادة مساحة الرقعة الخضراء من أجل تحسين جودة الهواء وخفض درجة الحرارة؛ وتنمية قدرات المتطوعين في كل المهارات التي يحتاج إليها العاملون في الميدان الإنساني؛ وتوحيد الجهود العربية في التكيف مع التغيرات المناخية؛ مشددًا على أهمية مساندة الحكومات لتلك المبادرة.

وفي شأنٍ آخر، أوضح "التويجري" أن الأمانة العامة للمنظمة سبق أن أطلقت المركز العربي للاستعداد للكوارث ويواصل حراكه حاليًا للحد من أخطار الكوارث الطبيعية في الوطن العربي؛ من خلال التنبؤ بها قبل وقوعها من أجل رفع جاهزية الجمعيات والهيئات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتمكينها وغيرها من الجهات المعنية في بلدانها من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من أضرارها والتقليل من خسائرها؛ وتقديم المساعدات المطلوبة للمنكوبين؛ موضحًا أن المركز العربي للاستعداد للكوارث يسعى من خلال تواصله مع الهيئات والجمعيات الوطنية لبناء قدراتها ورفع جاهزيتها ليتسنى لها مواجهة الكوارث.

وكان المجلس الوزاري لشؤون البيئة في دورته تلك التي انعقدت في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة قد ناقشوا تفعيل آليات التعامل العربي مع قضايا البيئة وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
09:49 PM

"التويجري" يطرح مبادرة "آركو" للتشجير أمام وزراء البيئة العرب بالقاهرة

تهدف إلى غرس 500 مليون شجرة في دول الوطن العربي بالتعاون مع "مينازون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أمام الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعات دورتهم الـ "32" بالقاهرة؛ مبادرة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تهدف إلى غرس 500 مليون شجرة في دول الوطن العربي خلال الفترة من 2021 ــ 2030 بالتنسيق مع مكتب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد "التويجري" أثناء مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والاجتماع الـ "22" للجنة الفنية للبيئة؛ أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر انطلاقاً من رسالتها الإنسانية؛ وفي إطار إدراكها لخطورة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية والاختلالات البيئية؛ أطلقت هذه المبادرة وتقوم بتنسيقها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"مينازون".

وتهدف المبادرة لتفعيل مشاركة الجمعيات والهيئات الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي والحملات التوعوية لزيادة فهم واستيعاب مخاطر التغير المناخي؛ وزيادة مساحة الرقعة الخضراء من أجل تحسين جودة الهواء وخفض درجة الحرارة؛ وتنمية قدرات المتطوعين في كل المهارات التي يحتاج إليها العاملون في الميدان الإنساني؛ وتوحيد الجهود العربية في التكيف مع التغيرات المناخية؛ مشددًا على أهمية مساندة الحكومات لتلك المبادرة.

وفي شأنٍ آخر، أوضح "التويجري" أن الأمانة العامة للمنظمة سبق أن أطلقت المركز العربي للاستعداد للكوارث ويواصل حراكه حاليًا للحد من أخطار الكوارث الطبيعية في الوطن العربي؛ من خلال التنبؤ بها قبل وقوعها من أجل رفع جاهزية الجمعيات والهيئات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتمكينها وغيرها من الجهات المعنية في بلدانها من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من أضرارها والتقليل من خسائرها؛ وتقديم المساعدات المطلوبة للمنكوبين؛ موضحًا أن المركز العربي للاستعداد للكوارث يسعى من خلال تواصله مع الهيئات والجمعيات الوطنية لبناء قدراتها ورفع جاهزيتها ليتسنى لها مواجهة الكوارث.

وكان المجلس الوزاري لشؤون البيئة في دورته تلك التي انعقدت في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة قد ناقشوا تفعيل آليات التعامل العربي مع قضايا البيئة وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

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