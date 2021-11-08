أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرُّش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443 هـ، وتم القبض على المتحرش في حينه، وذلك بعد تلقي بلاغ من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بناء على شكوى تقدمت بها المقيمة ضد مواطن تحرش بها، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل للنيابة العامة.

"شرطة القصيم": حادثة التحرُّش الجسدي بالعاملة المنزلية تم التعامل معها في حينه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-08 أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرُّش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443 هـ، وتم القبض على المتحرش في حينه، وذلك بعد تلقي بلاغ من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بناء على شكوى تقدمت بها المقيمة ضد مواطن تحرش بها، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل للنيابة العامة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443 11:38 PM

اخر تعديل 09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 03:26 AM

"شرطة القصيم": حادثة التحرُّش الجسدي بالعاملة المنزلية تم التعامل معها في حينه اتُّخذت بحق المتحرِّش الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة





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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرُّش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443 هـ، وتم القبض على المتحرش في حينه، وذلك بعد تلقي بلاغ من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بناء على شكوى تقدمت بها المقيمة ضد مواطن تحرش بها، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل للنيابة العامة.