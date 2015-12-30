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زلزال كرواتيا.. مقتل 7 أشخاص وانهيار أبنية في مدينة بيترينيا وقطع الكهرباء

فرق الإغاثة تواصل عملها في الظلام بحثاً عن ناجين

أودى الزلزال القوي الذي ضرب وسط كرواتيا، أمس، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، بحياة سبعة أشخاص على الأقل، وأدّى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا تاركاً إياها من دون تيار كهربائي، فيما كانت فرق الإغاثة تواصل عملها في الظلام بحثاً عن ناجين.

وشعر السكان بهِزات في مناطق بعيدة، مثل فيينا، فيما تركزت الأضرار في بيترينيا الواقعة على مسافة 50 كيلو متراً جنوبي العاصمة الكرواتية زغرب.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش؛ إنه سيتم إحضار حاويات لإيواء الأشخاص الذين تشكل منازلهم خطراً، في حين أن الثكنات العسكرية قد تستقبل السكان أيضاً.

وسجّل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد نحو 50 كيلومتراً سكان زغرب؛ حيث تساقطت أجزاءٌ من سقوف المنازل، وهرع السكان مذعورين إلى الشوارع.

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زلزال كرواتيا.. مقتل 7 أشخاص وانهيار أبنية في مدينة بيترينيا وقطع الكهرباء
سبق

أودى الزلزال القوي الذي ضرب وسط كرواتيا، أمس، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، بحياة سبعة أشخاص على الأقل، وأدّى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا تاركاً إياها من دون تيار كهربائي، فيما كانت فرق الإغاثة تواصل عملها في الظلام بحثاً عن ناجين.

وشعر السكان بهِزات في مناطق بعيدة، مثل فيينا، فيما تركزت الأضرار في بيترينيا الواقعة على مسافة 50 كيلو متراً جنوبي العاصمة الكرواتية زغرب.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش؛ إنه سيتم إحضار حاويات لإيواء الأشخاص الذين تشكل منازلهم خطراً، في حين أن الثكنات العسكرية قد تستقبل السكان أيضاً.

وسجّل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد نحو 50 كيلومتراً سكان زغرب؛ حيث تساقطت أجزاءٌ من سقوف المنازل، وهرع السكان مذعورين إلى الشوارع.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:29 AM

زلزال كرواتيا.. مقتل 7 أشخاص وانهيار أبنية في مدينة بيترينيا وقطع الكهرباء

فرق الإغاثة تواصل عملها في الظلام بحثاً عن ناجين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودى الزلزال القوي الذي ضرب وسط كرواتيا، أمس، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، بحياة سبعة أشخاص على الأقل، وأدّى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا تاركاً إياها من دون تيار كهربائي، فيما كانت فرق الإغاثة تواصل عملها في الظلام بحثاً عن ناجين.

وشعر السكان بهِزات في مناطق بعيدة، مثل فيينا، فيما تركزت الأضرار في بيترينيا الواقعة على مسافة 50 كيلو متراً جنوبي العاصمة الكرواتية زغرب.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش؛ إنه سيتم إحضار حاويات لإيواء الأشخاص الذين تشكل منازلهم خطراً، في حين أن الثكنات العسكرية قد تستقبل السكان أيضاً.

وسجّل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد نحو 50 كيلومتراً سكان زغرب؛ حيث تساقطت أجزاءٌ من سقوف المنازل، وهرع السكان مذعورين إلى الشوارع.

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