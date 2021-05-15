"الصحة": تسجيل 837 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1012 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 مايو 2021، تسجيل 837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 432269 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1012 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 416,759 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7147 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8363 والحالات الحرجة 1331 حالة.
"الصحة": تسجيل 837 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1012 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-05-15
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 مايو 2021، تسجيل 837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 432269 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1012 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 416,759 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7147 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8363 والحالات الحرجة 1331 حالة.
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 837 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1012 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 مايو 2021، تسجيل 837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 432269 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1012 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 416,759 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7147 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8363 والحالات الحرجة 1331 حالة.