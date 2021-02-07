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هيئة المهندسين تُطلق خدمة الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي

بمختلف المناطق عبر خيارات بحثية تشمل أربعة نطاقات تخدم المستفيدين

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن خدمة تتيح الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر خيارات بحثية تشمل أربعة نطاقات تخدم المستفيدين.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري؛ أن جميع مكاتب الرفع المساحية المعتمدة والمسجلة لدى الهيئة في مدن المملكة ومناطقها التي تشكّل السوق المحلية، متاحة تحت بوابة موحدة تقدم للمستفيدين خدماتها وأسعارها التنافسية، ما يتيح استعراض الخيارات المتاحة للمستفيدين واختيار المناسب منها حسب الاحتياج.

وبيّن الشمري؛ أن الخدمة تمكّن المستفيدين من البحث بشكل دقيق عبر نطاقٍ بحثي يشمل مكاتب المنطقة المراد البحث فيها عن مكاتب المساحة، ثم تحديد المدينة وفئة المكتب التي تشتمل على مكاتب الاستشارات الهندسية أو المكاتب الهندسية المتخصصة أو مكاتب الخدمات الهندسية المساندة أو الشركات المهنية، وكذلك الشركات الأجنبية أو شركات العقود المؤقتة أو مكاتب استشارات السلامة الهندسية.

وأفاد بأن الخدمة تتيح للمستفيد البحث عن أنشطة الهندسة المدنية أو المساحة الأرضية، مستهدفة التعرف على المكاتب المعتمدة والاطّلاع على الأسعار وتوفير روح التنافس بين مقدمي الخدمات.

الهيئة السعودية للمهندسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المهندسين تُطلق خدمة الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي
سبق

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن خدمة تتيح الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر خيارات بحثية تشمل أربعة نطاقات تخدم المستفيدين.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري؛ أن جميع مكاتب الرفع المساحية المعتمدة والمسجلة لدى الهيئة في مدن المملكة ومناطقها التي تشكّل السوق المحلية، متاحة تحت بوابة موحدة تقدم للمستفيدين خدماتها وأسعارها التنافسية، ما يتيح استعراض الخيارات المتاحة للمستفيدين واختيار المناسب منها حسب الاحتياج.

وبيّن الشمري؛ أن الخدمة تمكّن المستفيدين من البحث بشكل دقيق عبر نطاقٍ بحثي يشمل مكاتب المنطقة المراد البحث فيها عن مكاتب المساحة، ثم تحديد المدينة وفئة المكتب التي تشتمل على مكاتب الاستشارات الهندسية أو المكاتب الهندسية المتخصصة أو مكاتب الخدمات الهندسية المساندة أو الشركات المهنية، وكذلك الشركات الأجنبية أو شركات العقود المؤقتة أو مكاتب استشارات السلامة الهندسية.

وأفاد بأن الخدمة تتيح للمستفيد البحث عن أنشطة الهندسة المدنية أو المساحة الأرضية، مستهدفة التعرف على المكاتب المعتمدة والاطّلاع على الأسعار وتوفير روح التنافس بين مقدمي الخدمات.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:16 PM

هيئة المهندسين تُطلق خدمة الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي

بمختلف المناطق عبر خيارات بحثية تشمل أربعة نطاقات تخدم المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن خدمة تتيح الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر خيارات بحثية تشمل أربعة نطاقات تخدم المستفيدين.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري؛ أن جميع مكاتب الرفع المساحية المعتمدة والمسجلة لدى الهيئة في مدن المملكة ومناطقها التي تشكّل السوق المحلية، متاحة تحت بوابة موحدة تقدم للمستفيدين خدماتها وأسعارها التنافسية، ما يتيح استعراض الخيارات المتاحة للمستفيدين واختيار المناسب منها حسب الاحتياج.

وبيّن الشمري؛ أن الخدمة تمكّن المستفيدين من البحث بشكل دقيق عبر نطاقٍ بحثي يشمل مكاتب المنطقة المراد البحث فيها عن مكاتب المساحة، ثم تحديد المدينة وفئة المكتب التي تشتمل على مكاتب الاستشارات الهندسية أو المكاتب الهندسية المتخصصة أو مكاتب الخدمات الهندسية المساندة أو الشركات المهنية، وكذلك الشركات الأجنبية أو شركات العقود المؤقتة أو مكاتب استشارات السلامة الهندسية.

وأفاد بأن الخدمة تتيح للمستفيد البحث عن أنشطة الهندسة المدنية أو المساحة الأرضية، مستهدفة التعرف على المكاتب المعتمدة والاطّلاع على الأسعار وتوفير روح التنافس بين مقدمي الخدمات.

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