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بدء تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت

"الشؤون البلدية": تستهدف جميــع المســتفيدين مــن الخدمــة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشــتراطات توفــير المتطلبــات اللازمة لحمايــة وســلامة الأرواح والممتلــكات مــن خــلال تنظيــم ومراقبــة التصميــم الهنــدسي لاســتخدام أنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة في المبــاني والمنشآت داخــل المملكــة، مؤكدة أن الاشتراطات تســتهدف جميــع المســتفيدين مــن الخدمــة مــن المفتشــين، والمقاولــين، والمصممين، والمكاتــب الهندســية والاستشــارية، والمســتفيدين مــن النظــام.

وأفادت أن الاشتراطات تشتمل على مراجعة المســتندات والمخططــات، والتفتيــش النهــائي الخاص بفحــص المبنــى إنشــائيًّا قبــل المكتــب الاستشــاري، قبل منح الضوء الأخضر لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

مما يذكر أن تفعيل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وتطبيقها يتم بمشاركة عدة جهات تشمل: وزارة الطاقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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اعلان
بدء تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشــتراطات توفــير المتطلبــات اللازمة لحمايــة وســلامة الأرواح والممتلــكات مــن خــلال تنظيــم ومراقبــة التصميــم الهنــدسي لاســتخدام أنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة في المبــاني والمنشآت داخــل المملكــة، مؤكدة أن الاشتراطات تســتهدف جميــع المســتفيدين مــن الخدمــة مــن المفتشــين، والمقاولــين، والمصممين، والمكاتــب الهندســية والاستشــارية، والمســتفيدين مــن النظــام.

وأفادت أن الاشتراطات تشتمل على مراجعة المســتندات والمخططــات، والتفتيــش النهــائي الخاص بفحــص المبنــى إنشــائيًّا قبــل المكتــب الاستشــاري، قبل منح الضوء الأخضر لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

مما يذكر أن تفعيل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وتطبيقها يتم بمشاركة عدة جهات تشمل: وزارة الطاقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:19 PM

بدء تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت

"الشؤون البلدية": تستهدف جميــع المســتفيدين مــن الخدمــة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشــتراطات توفــير المتطلبــات اللازمة لحمايــة وســلامة الأرواح والممتلــكات مــن خــلال تنظيــم ومراقبــة التصميــم الهنــدسي لاســتخدام أنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة في المبــاني والمنشآت داخــل المملكــة، مؤكدة أن الاشتراطات تســتهدف جميــع المســتفيدين مــن الخدمــة مــن المفتشــين، والمقاولــين، والمصممين، والمكاتــب الهندســية والاستشــارية، والمســتفيدين مــن النظــام.

وأفادت أن الاشتراطات تشتمل على مراجعة المســتندات والمخططــات، والتفتيــش النهــائي الخاص بفحــص المبنــى إنشــائيًّا قبــل المكتــب الاستشــاري، قبل منح الضوء الأخضر لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

مما يذكر أن تفعيل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وتطبيقها يتم بمشاركة عدة جهات تشمل: وزارة الطاقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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