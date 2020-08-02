11402 ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة والهيئة الملكية بالجبيل في ثالث أيام العيد

وسط سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي ، 9391 ذبيحة ذُبِحَت في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل، وسط سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة مختلف القطاعات لتنفيذ المهام التنظيمية كافة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنّ المذبوحات توزعت، وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة، على مسلخ جدة الرئيس إذ استقبل 5323 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام بالخمرة 3356 أضحية، كما ذُبِحَ 550 أضحية في مسلخ السبيل، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 162 ذبيحة.

فيما وضعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، خطة شاملة واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

واستقبلت مسالخ الهيئة الملكية بالجبيل (٢٠١١) أضحية لعيد الأضحى المبارك، حيث ذُبح (٧٨٠) أضحية في أول أيام العيد و(٦٩٠) أضحية في ثاني أيام العيد و(٥٤١) أضحية في ثالث أيام العيد.

وجرى العمل في المسالخ وفق التنظيم الذي قامت به الهيئة ممثلة بإدارة خدمات الأملاك من حجز إلكتروني وتنسيق لعملية التسليم والاستلام ضمن الاحترازات والاشتراطات الوقائية.

وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري أن حجز مواعيد ذبح الأضاحي جاء بطريقة سهلة وسلسة عبر الموقع الإلكتروني "أضحية" حيث بدأ المستفيد باختيار الوقت المناسب، والمسلخ وتعبئة البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط والتعليمات، وتأكيد الحجز والتسديد والحصول على التذكرة من موقع المسلخ المحدد عند الحجز، بعد ذلك حضور المستفيد لموقع المسلخ المحدد في الوقت المحدد، وتسليم الأضحية للمسلخ مع التذكرة والانتظار في المنطقة المخصصة حتى موعد استلام الأضحية، مشيرًا إلى توفير خدمة إرسال رسائل نصية للحاجزين من خلال الموقع لاستلام أضاحيهم عند جهوزيتها.

وبيّن الهاجري أن عدد الجزارين بلغ (٢٢) جزارًا، وبلغ عدد العمالة الخاصة بالمساندة (٤٠) عاملاً لتسيير عملية الذبح وتسليم الذبائح في وقتها، كما وُفّر (٤) أطباء بيطريين قاموا بفحص جميع الذبائح للتأكد من خلوها من أي أمراض، لافتًا الانتباه إلى أنه لم تسجل -ولله الحمد- أي ذبيحة نافقة ولم تُستبعد أي ذبيحة بسبب المرض.

يُذكر أن الحجز في الموقع الإلكتروني "أضحية" بدأ من صباح الثلاثاء 30 ذي القعدة الماضي، وحتى نفاد تذاكر الحجز حسب الطاقة الاستيعابية للمسالخ، وسُمِح للراغبين بذبح أضاحيهم في اليوم الثالث والرابع بالتوجه للمسالخ من دون أخذ موعد وذلك لقلة الازدحام في هذين اليومين.