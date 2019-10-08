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ديوان المظالم يعلن أسماء المقبولين على وظائف المرتبتين "4 و6"

دعتهم إلى الحضور للمقر بالرياض لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، أسماء المقبولين بالمسابقة الوظيفية على المرتبتين الرابعة والسادسة، التي بدأ التقديم عليها خلال الفترة من 15 ـ 17 / 10 / 1440هـ ، وأجريت المقابلات الشخصية للمرشحين من 2 ـ 12 / 1 / 1441هـ .

ودعت الإدارة جميع المتقدمين إلى الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية لمعرفة نتيجة الترشيح من خلال الرابط: http://jobs.bog.gov.sa/hiring/home.aspx , والحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية وتسلُّم نموذج الكشف الطبي ونماذج التعيين خلال الفترة من تاريخ 14 ـ 16 / 2 / 1441هـ.

وأكدت ضرورة إحضار أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة وأصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة، وصورتين شمسيتين "3×4"، مشيرة إلى أنه في حال عدم مراجعة المتقدم أو في حال عدم استكمال البيانات في التاريخ المبيّن أعلاه، فإنَّ ذلك يُعدّ عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح، وترشيح مَنْ يليه في قائمة المتقدمين.

ولفتت الإدارة إلى أنه ستتم مطابقة مؤهلات المقبولين مع المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية.

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية بهدف دعم المرفق ديوان المظالم بالكفاءات الوظيفية للمساهمة في تنفيذ خططه الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية، في ظل الدعم السخي الذي يلقاه ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

ديوان المظالم وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ديوان المظالم يعلن أسماء المقبولين على وظائف المرتبتين "4 و6"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، أسماء المقبولين بالمسابقة الوظيفية على المرتبتين الرابعة والسادسة، التي بدأ التقديم عليها خلال الفترة من 15 ـ 17 / 10 / 1440هـ ، وأجريت المقابلات الشخصية للمرشحين من 2 ـ 12 / 1 / 1441هـ .

ودعت الإدارة جميع المتقدمين إلى الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية لمعرفة نتيجة الترشيح من خلال الرابط: http://jobs.bog.gov.sa/hiring/home.aspx , والحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية وتسلُّم نموذج الكشف الطبي ونماذج التعيين خلال الفترة من تاريخ 14 ـ 16 / 2 / 1441هـ.

وأكدت ضرورة إحضار أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة وأصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة، وصورتين شمسيتين "3×4"، مشيرة إلى أنه في حال عدم مراجعة المتقدم أو في حال عدم استكمال البيانات في التاريخ المبيّن أعلاه، فإنَّ ذلك يُعدّ عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح، وترشيح مَنْ يليه في قائمة المتقدمين.

ولفتت الإدارة إلى أنه ستتم مطابقة مؤهلات المقبولين مع المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية.

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية بهدف دعم المرفق ديوان المظالم بالكفاءات الوظيفية للمساهمة في تنفيذ خططه الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية، في ظل الدعم السخي الذي يلقاه ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:45 PM

ديوان المظالم يعلن أسماء المقبولين على وظائف المرتبتين "4 و6"

دعتهم إلى الحضور للمقر بالرياض لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، أسماء المقبولين بالمسابقة الوظيفية على المرتبتين الرابعة والسادسة، التي بدأ التقديم عليها خلال الفترة من 15 ـ 17 / 10 / 1440هـ ، وأجريت المقابلات الشخصية للمرشحين من 2 ـ 12 / 1 / 1441هـ .

ودعت الإدارة جميع المتقدمين إلى الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية لمعرفة نتيجة الترشيح من خلال الرابط: http://jobs.bog.gov.sa/hiring/home.aspx , والحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية وتسلُّم نموذج الكشف الطبي ونماذج التعيين خلال الفترة من تاريخ 14 ـ 16 / 2 / 1441هـ.

وأكدت ضرورة إحضار أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة وأصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة، وصورتين شمسيتين "3×4"، مشيرة إلى أنه في حال عدم مراجعة المتقدم أو في حال عدم استكمال البيانات في التاريخ المبيّن أعلاه، فإنَّ ذلك يُعدّ عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح، وترشيح مَنْ يليه في قائمة المتقدمين.

ولفتت الإدارة إلى أنه ستتم مطابقة مؤهلات المقبولين مع المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية.

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية بهدف دعم المرفق ديوان المظالم بالكفاءات الوظيفية للمساهمة في تنفيذ خططه الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية، في ظل الدعم السخي الذي يلقاه ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

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