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"تعليم جدة" تمنع تطبيق التصحيح الآلي في مدارس المرحلة الابتدائية

ردًّا على تساؤلات حول رغبة بعض قادة وقائدات المدارس في تطبيقه

أصدرت إدارة تعليم جدة تعميمًا لقادة وقائدات المدارس الابتدائية للبنين والبنات بجدة بمنع تطبيق التصحيح الآلي في اختبارات الفصل الأول القادمة حتى استكمال متطلبات الخطة للمشروع، وتعميمها من الإدارة؛ وذلك ردًّا على تساؤلات من الميدان التعليمي حول رغبة بعض قادة وقائدات المدارس في المرحلة الابتدائية في تطبيق التصحيح الآلي.

ومنعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة جميع مدارسها للبنين والبنات للمرحلة الابتدائية من تطبيق التصحيح الآلي بعد أن أصدرت بناء على تعميم تعديل لائحة تقويم الطالب المتضمنة تقويم التحصيل الدراسي للطالب/ ة من الثالث الابتدائي حتى السادس تقويمًا مستمرًّا وختاميًّا.

ونظرًا لما ورد للتعليم من تساؤلات من الميدان التعليمي حول رغبة بعض قادة المدارس في المرحلة الابتدائية في تطبيق التصحيح الآلي في المدارس، ولأن ذلك يتطلب إعداد خطة تنفيذية للمشروع، تبدأ من الإعداد والتجهيز الفني والتقني، وتدريب الوكلاء الفنيين والوكيلات الفنيات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، والتنفيذ والتحليل، فعليه شددت الإدارة على قادة وقائدات المدارس في المرحلة الابتدائية عدم تطبيق التصحيح الآلي حتى استكمال متطلبات إعداد الخطة للمشروع، وتعميمها من الإدارة العامة للتعليم، وإشعارهم بذلك.

جدة تعليم جدة المدارس الابتدائية للبنين والبنات منع تطبيق التصحيح الآلي اختبارات الفصل الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جدة" تمنع تطبيق التصحيح الآلي في مدارس المرحلة الابتدائية
سبق

أصدرت إدارة تعليم جدة تعميمًا لقادة وقائدات المدارس الابتدائية للبنين والبنات بجدة بمنع تطبيق التصحيح الآلي في اختبارات الفصل الأول القادمة حتى استكمال متطلبات الخطة للمشروع، وتعميمها من الإدارة؛ وذلك ردًّا على تساؤلات من الميدان التعليمي حول رغبة بعض قادة وقائدات المدارس في المرحلة الابتدائية في تطبيق التصحيح الآلي.

ومنعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة جميع مدارسها للبنين والبنات للمرحلة الابتدائية من تطبيق التصحيح الآلي بعد أن أصدرت بناء على تعميم تعديل لائحة تقويم الطالب المتضمنة تقويم التحصيل الدراسي للطالب/ ة من الثالث الابتدائي حتى السادس تقويمًا مستمرًّا وختاميًّا.

ونظرًا لما ورد للتعليم من تساؤلات من الميدان التعليمي حول رغبة بعض قادة المدارس في المرحلة الابتدائية في تطبيق التصحيح الآلي في المدارس، ولأن ذلك يتطلب إعداد خطة تنفيذية للمشروع، تبدأ من الإعداد والتجهيز الفني والتقني، وتدريب الوكلاء الفنيين والوكيلات الفنيات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، والتنفيذ والتحليل، فعليه شددت الإدارة على قادة وقائدات المدارس في المرحلة الابتدائية عدم تطبيق التصحيح الآلي حتى استكمال متطلبات إعداد الخطة للمشروع، وتعميمها من الإدارة العامة للتعليم، وإشعارهم بذلك.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:57 AM

"تعليم جدة" تمنع تطبيق التصحيح الآلي في مدارس المرحلة الابتدائية

ردًّا على تساؤلات حول رغبة بعض قادة وقائدات المدارس في تطبيقه

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سعود الدعجاني - جدة
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أصدرت إدارة تعليم جدة تعميمًا لقادة وقائدات المدارس الابتدائية للبنين والبنات بجدة بمنع تطبيق التصحيح الآلي في اختبارات الفصل الأول القادمة حتى استكمال متطلبات الخطة للمشروع، وتعميمها من الإدارة؛ وذلك ردًّا على تساؤلات من الميدان التعليمي حول رغبة بعض قادة وقائدات المدارس في المرحلة الابتدائية في تطبيق التصحيح الآلي.

ومنعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة جميع مدارسها للبنين والبنات للمرحلة الابتدائية من تطبيق التصحيح الآلي بعد أن أصدرت بناء على تعميم تعديل لائحة تقويم الطالب المتضمنة تقويم التحصيل الدراسي للطالب/ ة من الثالث الابتدائي حتى السادس تقويمًا مستمرًّا وختاميًّا.

ونظرًا لما ورد للتعليم من تساؤلات من الميدان التعليمي حول رغبة بعض قادة المدارس في المرحلة الابتدائية في تطبيق التصحيح الآلي في المدارس، ولأن ذلك يتطلب إعداد خطة تنفيذية للمشروع، تبدأ من الإعداد والتجهيز الفني والتقني، وتدريب الوكلاء الفنيين والوكيلات الفنيات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، والتنفيذ والتحليل، فعليه شددت الإدارة على قادة وقائدات المدارس في المرحلة الابتدائية عدم تطبيق التصحيح الآلي حتى استكمال متطلبات إعداد الخطة للمشروع، وتعميمها من الإدارة العامة للتعليم، وإشعارهم بذلك.

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