النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوري الأمير محمد بن سلمان: الفيحاء يسقط الوحدة بثنائية "فيلانويفا"

تغلب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم على نظيره الوحدة بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح كارلوس فيلانويفا لاعب خط وسط فريق الفيحاء في تسجيل الهدفين عند الدقيقتين 28 و69.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وظل الوحدة رابعاً بـ33 نقطة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
دوري الأمير محمد بن سلمان: الفيحاء يسقط الوحدة بثنائية "فيلانويفا"
سبق

تغلب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم على نظيره الوحدة بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح كارلوس فيلانويفا لاعب خط وسط فريق الفيحاء في تسجيل الهدفين عند الدقيقتين 28 و69.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وظل الوحدة رابعاً بـ33 نقطة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:44 PM

دوري الأمير محمد بن سلمان: الفيحاء يسقط الوحدة بثنائية "فيلانويفا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,062

تغلب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم على نظيره الوحدة بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح كارلوس فيلانويفا لاعب خط وسط فريق الفيحاء في تسجيل الهدفين عند الدقيقتين 28 و69.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وظل الوحدة رابعاً بـ33 نقطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,823

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة