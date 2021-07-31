"سعة التبريد".. طريقة مهمة لخفض استهلاك المكيفات في المنزل

"كفاءة" حدَّدت: البطاقة السبيل الوحيد للمصداقية

تحمل بطاقة كفاءة الطاقة التي تتصدر أجهزة التكييف مدلولات مهمة للمستهلك، تساعده في معرفة نوع الجهاز، وخصوصًا "سعة التبريد"، وهي الحجم مقارنة بمساحات غرف المنزل.



وترتبط البطاقة بتطبيق "تأكد" الذي يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها أجهزة التكييف.



ويعمل التطبيق الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين.



وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي: علامة الجودة وأجهزة التكييف وغسالات ومجففات الملابس والثلاجات والمجمدات وسخانات المياه والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك.



وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.



أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد" فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.