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"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أهابت بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.. "الصحة": علينا الالتزام لنصل لبر الأمان

دعت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع

دعت الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله، مهيبةً بسرعة المبادرة للتسجل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (541) حالة مؤكدة وتعافي (357) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4906) حالات، منها (674) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (388866) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377304) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6656) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
كما تم إجراء (48775) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهابت بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.. "الصحة": علينا الالتزام لنصل لبر الأمان
سبق

دعت الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله، مهيبةً بسرعة المبادرة للتسجل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (541) حالة مؤكدة وتعافي (357) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4906) حالات، منها (674) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (388866) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377304) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6656) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
كما تم إجراء (48775) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:24 PM

أهابت بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.. "الصحة": علينا الالتزام لنصل لبر الأمان

دعت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
711

دعت الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله، مهيبةً بسرعة المبادرة للتسجل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (541) حالة مؤكدة وتعافي (357) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4906) حالات، منها (674) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (388866) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377304) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6656) حالة، يرحمهم الله جميعاً.
كما تم إجراء (48775) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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