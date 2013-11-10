بالفيديو.. معلم يعتدي بالضرب على طالب متوسطة في الكويت

"التربية والتعليم" تؤكد حرصها على سلامة الطلاب

سجّل مواطن كويتي قضية اعتداء بالضرب ضد معلم تربية بدنية قام بتوبيخ ابنه وضربه أمام الطلاب أثناء الحصة الدراسية، كما وجّه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بفتح تحقيق موسع في الحادث، رافضاً أي تهاون في تطبيق اللوائح والنظم القانونية.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد تم توثيق تفاصيل الواقعة بالصوت والصورة عبر هاتف أحد الطلاب.

وبدأت الواقعة عندما ثار غضب المعلم من تصرفات طالب خلال الحصة الدراسية في مدرسة متوسطة في منطقة المنقف، ودخل معه في مشادة كلامية، ثم قام المعلم بضربه قبل أن يتدخل معلمون آخرون ويقومون بإحالة الطالب إلى الإدارة واحتواء الموقف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أنه "بعد عودة الطالب إلى والده، أخبره بما حصل بينه وبين المعلم وعرض عليه الإصابات التي تعرض لها، وعليه قام والده بنقله إلى مستشفى العدان واستخرج تقريراً طبياً وسجل قضية اعتداء بالضرب أحيلت للتحقيق".

وحسب الصحيفة، أصدرت وزارة التربية الكويتية بياناً قالت فيه إن: "وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي أمر بسرعة فتح تحقيق موسع بالحادث الذي انتشر عبر مقطع مصور، رافضاً أي تهاون في تطبيق اللوائح والنظم القانونية".

وفي البيان شددت الوزارة على رفضها لأي اعتداء على أبنائنا الطلبة داخل المرافق التعليمية، تؤكد حرصها على الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وحمايتهم من أي أضرار قد تلحق بهم"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الحوادث تعتبر خروجاً عن المألوف وحالات استثنائية مرفوضة أيضاً".

ودعت وزارة التربية في بيانها جميع العاملين إلى الابتعاد عن هذه التصرفات والحرص على محاربة المظاهر السلبية، إيماناً وتقديراً للدور التربوي والتعليمي والوطني، مع أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المتعلمين.