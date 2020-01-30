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أمير جازان يؤكد ريادة أبحاث الجامعة لتطوير زراعة البن

خلال زيارته  لجناح الجامعة المشارك في المهرجان بنسخته السابعة

أكد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز دور الجامعة الريادي في تنفيذ المشاريع وأبحاث الجامعة لتطوير زراعة البن.

جاء ذلك خلال زيارته لجناح الجامعة المشارك في مهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الدائر بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حيث كان في استقبالهما مدير جامعة جازان االدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من وكلاء الجامعة والعمداء.

واطلع أمير المنطقة على أبرز الأبحاث البيئية والزراعية التي أجرتها الجامعة، إضافة إلى عرض قسم السياحة والآثار بالجامعة عن المعالم السياحية في المنطقة وما تم إنجازه من أعمال المسح الميداني لموسوعة آثار جازان.

وأكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني استمرار الجامعة في خدمة المجتمع، انطلاقًا من رسالتها نحو تنمية المجتمع بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويعزز من مكانتها الاجتماعية.

يشار إلى أن جامعة جازان تشارك في هذا المهرجان بجناح خاص يحتوي على عرض لأبرز الأبحاث البيئية والزراعية، إضافة إلى مشاركة قسم السياحة والآثار.

ويعد مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان الذي أنشئ عام 1431هـ أحد المراكز البحثية المهمة بالمملكة، ويتولى إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا البيئة بمنطقة جازان، وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية والتعاون العلمي مع المراكز البحثية المحلية والعالمية.

وقد أجرى المركز خلال السنوات الماضية عددًا من الأبحاث المتعلقة بتطوير زراعة البن في مرتفعات منطقة جازان، بهدف مساعدة المزارعين والجهات ذات الاختصاص في زيادة محصول البن والرفع من جودته.

أمير جازان زراعة البن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يؤكد ريادة أبحاث الجامعة لتطوير زراعة البن
سبق

أكد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز دور الجامعة الريادي في تنفيذ المشاريع وأبحاث الجامعة لتطوير زراعة البن.

جاء ذلك خلال زيارته لجناح الجامعة المشارك في مهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الدائر بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حيث كان في استقبالهما مدير جامعة جازان االدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من وكلاء الجامعة والعمداء.

واطلع أمير المنطقة على أبرز الأبحاث البيئية والزراعية التي أجرتها الجامعة، إضافة إلى عرض قسم السياحة والآثار بالجامعة عن المعالم السياحية في المنطقة وما تم إنجازه من أعمال المسح الميداني لموسوعة آثار جازان.

وأكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني استمرار الجامعة في خدمة المجتمع، انطلاقًا من رسالتها نحو تنمية المجتمع بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويعزز من مكانتها الاجتماعية.

يشار إلى أن جامعة جازان تشارك في هذا المهرجان بجناح خاص يحتوي على عرض لأبرز الأبحاث البيئية والزراعية، إضافة إلى مشاركة قسم السياحة والآثار.

ويعد مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان الذي أنشئ عام 1431هـ أحد المراكز البحثية المهمة بالمملكة، ويتولى إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا البيئة بمنطقة جازان، وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية والتعاون العلمي مع المراكز البحثية المحلية والعالمية.

وقد أجرى المركز خلال السنوات الماضية عددًا من الأبحاث المتعلقة بتطوير زراعة البن في مرتفعات منطقة جازان، بهدف مساعدة المزارعين والجهات ذات الاختصاص في زيادة محصول البن والرفع من جودته.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
07:54 PM

أمير جازان يؤكد ريادة أبحاث الجامعة لتطوير زراعة البن

خلال زيارته  لجناح الجامعة المشارك في المهرجان بنسخته السابعة

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فهد كاملي - جازان
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أكد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز دور الجامعة الريادي في تنفيذ المشاريع وأبحاث الجامعة لتطوير زراعة البن.

جاء ذلك خلال زيارته لجناح الجامعة المشارك في مهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الدائر بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حيث كان في استقبالهما مدير جامعة جازان االدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من وكلاء الجامعة والعمداء.

واطلع أمير المنطقة على أبرز الأبحاث البيئية والزراعية التي أجرتها الجامعة، إضافة إلى عرض قسم السياحة والآثار بالجامعة عن المعالم السياحية في المنطقة وما تم إنجازه من أعمال المسح الميداني لموسوعة آثار جازان.

وأكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني استمرار الجامعة في خدمة المجتمع، انطلاقًا من رسالتها نحو تنمية المجتمع بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويعزز من مكانتها الاجتماعية.

يشار إلى أن جامعة جازان تشارك في هذا المهرجان بجناح خاص يحتوي على عرض لأبرز الأبحاث البيئية والزراعية، إضافة إلى مشاركة قسم السياحة والآثار.

ويعد مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان الذي أنشئ عام 1431هـ أحد المراكز البحثية المهمة بالمملكة، ويتولى إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا البيئة بمنطقة جازان، وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية والتعاون العلمي مع المراكز البحثية المحلية والعالمية.

وقد أجرى المركز خلال السنوات الماضية عددًا من الأبحاث المتعلقة بتطوير زراعة البن في مرتفعات منطقة جازان، بهدف مساعدة المزارعين والجهات ذات الاختصاص في زيادة محصول البن والرفع من جودته.

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