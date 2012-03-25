محافظ عفيف يتفقّد سير العمل بمركز لقاح كورونا

قال إنَّ أكثر من 4 آلاف مستفيد تلقى اللقاح

تفقَّد محافظ عفيف سعد بن معمر اليوم سير العمل بمركز لقاح كورونا بصالة المعارض شرق عفيف، ورافقه خلال الجولة مساعد مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز العبدان، ورئيس بلدية عفيف المهندس حسين السبيعي، ومدير التعليم سعيد الزهراني.

واستمع "ابن معمر" إلى شرح مفصل عن عدد متلقي الجرعات منذ بدء العمل بالمركز، الذي وصل إلى أكثر من 4000 مستفيد، واطمأن على سهولة تقديم الخدمة لهم مشيدًا بالدور البارز للقطاعات كافة المشاركة في إنجاح أعمال المركز، والتكامل الذي انعكس على جودة الخدمة المقدمة.

ووجّه "ابن معمر" في ختام الزيارة العاملين والمتطوعين بالموقع إلى ضرورة تسهيل الإجراءات كافة للمواطنين والمقيمين أثناء تقديم جرعات اللقاح للوصول إلى الأهداف والخطط المنشودة من إنشاء مراكز اللقاحات، وتجاوز هذه الجائحة -بمشيئة الله- للعودة للحياة الطبيعية.