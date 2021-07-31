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أمانة تبوك تغلق 67 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في يوليو

36 ألف جولة رقابية ميدانية شملت منافذ البيع بالمدن والمحافظات

نفذت أمانة منطقة تبوك 36,395 جولة رقابية ميدانية منذ مطلع شهر يوليو حتى اليوم، أسفرت عن إغلاق 67 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، وتحرير 118 مخالفة لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية والصحية.

وقالت أمانة المنطقة: الجولات الرقابية والتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة.

وأضافت: الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية لضمان التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأسواق النفع العام.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية "940".

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أمانة تبوك تغلق 67 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في يوليو
سبق

نفذت أمانة منطقة تبوك 36,395 جولة رقابية ميدانية منذ مطلع شهر يوليو حتى اليوم، أسفرت عن إغلاق 67 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، وتحرير 118 مخالفة لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية والصحية.

وقالت أمانة المنطقة: الجولات الرقابية والتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة.

وأضافت: الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية لضمان التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأسواق النفع العام.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية "940".

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
02:17 PM

أمانة تبوك تغلق 67 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في يوليو

36 ألف جولة رقابية ميدانية شملت منافذ البيع بالمدن والمحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفذت أمانة منطقة تبوك 36,395 جولة رقابية ميدانية منذ مطلع شهر يوليو حتى اليوم، أسفرت عن إغلاق 67 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، وتحرير 118 مخالفة لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية والصحية.

وقالت أمانة المنطقة: الجولات الرقابية والتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة.

وأضافت: الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية لضمان التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأسواق النفع العام.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية عبر الرقم الموحد للبلاغات البلدية "940".

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