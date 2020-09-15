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"الصحة": تسجيل 672 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1092 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت: 5 وفيات و829 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 888 حالة و455 متعافيًا

سجلت الكويت 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96301 حالة، كما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 568 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان: إن عددَ مَن يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 9514 حالة.

من ناحية أخرى سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و455 حالة تعاف.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، استمرار تسجيل تزايد في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين، مناشدة جمهور المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعوائلهم وأبناء وطنهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 7295 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 5 وفيات و829 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الكويت 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96301 حالة، كما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 568 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان: إن عددَ مَن يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 9514 حالة.

من ناحية أخرى سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و455 حالة تعاف.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، استمرار تسجيل تزايد في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين، مناشدة جمهور المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعوائلهم وأبناء وطنهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 7295 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 شخصًا.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:58 PM

الكويت: 5 وفيات و829 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 888 حالة و455 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96301 حالة، كما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 568 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان: إن عددَ مَن يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة؛ 9514 حالة.

من ناحية أخرى سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و455 حالة تعاف.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، استمرار تسجيل تزايد في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين، مناشدة جمهور المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعوائلهم وأبناء وطنهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 7295 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 شخصًا.

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