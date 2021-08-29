النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دلتا" تتفشى في سيدني وتمدّد الإغلاق.. والسفارة ترسل تحذيراً للسعوديين

زيادة قياسية في الإصابات اليومية بـ"كورونا" فرضت ضغوطاً على قطاعات

نوّهت القنصلية السعودية لدى سيدني في أستراليا، عن تمديد السلطات المحلية فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وطالبت القنصلية من جميع المواطنين السعوديين الموجودين في سيدني، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات.

وقالت القنصلية في بيان: "حرصاً من القنصلية على سلامة المواطنين الكرام، تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية لتجنب الوقوع في مخالفتها ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعهم الإلكتروني".

يُشار إلى أن مدينة سيدني الأسترالية تسجّل يومياً زيادة قياسية في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد- 19" إلى جانب تفشي سلالة "دلتا"، وهو الأمر الذي فرض ضغوطاً على بعض قطاعات النظام الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دلتا" تتفشى في سيدني وتمدّد الإغلاق.. والسفارة ترسل تحذيراً للسعوديين
سبق

نوّهت القنصلية السعودية لدى سيدني في أستراليا، عن تمديد السلطات المحلية فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وطالبت القنصلية من جميع المواطنين السعوديين الموجودين في سيدني، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات.

وقالت القنصلية في بيان: "حرصاً من القنصلية على سلامة المواطنين الكرام، تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية لتجنب الوقوع في مخالفتها ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعهم الإلكتروني".

يُشار إلى أن مدينة سيدني الأسترالية تسجّل يومياً زيادة قياسية في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد- 19" إلى جانب تفشي سلالة "دلتا"، وهو الأمر الذي فرض ضغوطاً على بعض قطاعات النظام الصحي.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
01:18 PM

"دلتا" تتفشى في سيدني وتمدّد الإغلاق.. والسفارة ترسل تحذيراً للسعوديين

زيادة قياسية في الإصابات اليومية بـ"كورونا" فرضت ضغوطاً على قطاعات

A A A
خالد علي - الرياض
2
3,266

نوّهت القنصلية السعودية لدى سيدني في أستراليا، عن تمديد السلطات المحلية فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وطالبت القنصلية من جميع المواطنين السعوديين الموجودين في سيدني، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات.

وقالت القنصلية في بيان: "حرصاً من القنصلية على سلامة المواطنين الكرام، تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية لتجنب الوقوع في مخالفتها ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعهم الإلكتروني".

يُشار إلى أن مدينة سيدني الأسترالية تسجّل يومياً زيادة قياسية في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد- 19" إلى جانب تفشي سلالة "دلتا"، وهو الأمر الذي فرض ضغوطاً على بعض قطاعات النظام الصحي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة