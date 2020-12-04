الهند تسجّل 36595 إصابة جديدة كورونا و540 حالة وفاة

إجمالي الوفيات 139188 والإصابات 9571559

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 540 حالة وفاة، و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188، فيما بلغ إجمالي الإصابات 9571559.