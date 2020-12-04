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"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهند تسجّل 36595 إصابة جديدة كورونا و540 حالة وفاة

إجمالي الوفيات 139188 والإصابات 9571559

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 540 حالة وفاة، و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188، فيما بلغ إجمالي الإصابات 9571559.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجّل 36595 إصابة جديدة كورونا و540 حالة وفاة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 540 حالة وفاة، و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188، فيما بلغ إجمالي الإصابات 9571559.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
01:34 PM

الهند تسجّل 36595 إصابة جديدة كورونا و540 حالة وفاة

إجمالي الوفيات 139188 والإصابات 9571559

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 540 حالة وفاة، و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188، فيما بلغ إجمالي الإصابات 9571559.

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