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الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع 4 اتفاقيات مع اتحادات إفريقية

بهدف توسيع دائرة علاقاته وتبادل الخبرات

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أربع مذكرات تفاهم مع اتحادات الكرة للنيجر، والكونغو، والغابون، وغينيا بيساو.

وجرت مراسم التوقيع التي حضرها الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم؛ أمس، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.

وجاءت مذكرات التفاهم في إطار سعي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لتوسيع دائرة علاقاته مع الاتحادات الوطنية حول العالم، مرتكزة على تبادل الخبرات بين الاتحاد السعودي والاتحادات الإفريقية الأربعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع 4 اتفاقيات مع اتحادات إفريقية
سبق

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أربع مذكرات تفاهم مع اتحادات الكرة للنيجر، والكونغو، والغابون، وغينيا بيساو.

وجرت مراسم التوقيع التي حضرها الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم؛ أمس، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.

وجاءت مذكرات التفاهم في إطار سعي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لتوسيع دائرة علاقاته مع الاتحادات الوطنية حول العالم، مرتكزة على تبادل الخبرات بين الاتحاد السعودي والاتحادات الإفريقية الأربعة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
11:40 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقع 4 اتفاقيات مع اتحادات إفريقية

بهدف توسيع دائرة علاقاته وتبادل الخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أربع مذكرات تفاهم مع اتحادات الكرة للنيجر، والكونغو، والغابون، وغينيا بيساو.

وجرت مراسم التوقيع التي حضرها الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم؛ أمس، في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض.

وجاءت مذكرات التفاهم في إطار سعي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لتوسيع دائرة علاقاته مع الاتحادات الوطنية حول العالم، مرتكزة على تبادل الخبرات بين الاتحاد السعودي والاتحادات الإفريقية الأربعة.

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