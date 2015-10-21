أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة .enjoy.sa
جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "أطلقنا الموقع الجديد لمنصة #عيشها واللي اشتغلنا فيه مع شركة 500 designs العالمية، طورنا فيه خصائص كثيرة تسهل عليكم معرفة كل الفعاليات enjoy.sa, "@Enjoy_Saudi
يُذكر أن "عيشها" هي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وتعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من خلال الرابط: http://onelink.to/2prrn3 . (فيديو)
"آل الشيخ" يعلن إطلاق منصة "عيشها" بشكلها الجديد
بمميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بكل المناطق
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة .enjoy.sa
جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "أطلقنا الموقع الجديد لمنصة #عيشها واللي اشتغلنا فيه مع شركة 500 designs العالمية، طورنا فيه خصائص كثيرة تسهل عليكم معرفة كل الفعاليات enjoy.sa, "@Enjoy_Saudi
يُذكر أن "عيشها" هي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وتعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من خلال الرابط: http://onelink.to/2prrn3 . (فيديو)
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة .enjoy.sa
"آل الشيخ" يعلن إطلاق منصة "عيشها" بشكلها الجديد
بمميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بكل المناطق
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة .enjoy.sa
جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "أطلقنا الموقع الجديد لمنصة #عيشها واللي اشتغلنا فيه مع شركة 500 designs العالمية، طورنا فيه خصائص كثيرة تسهل عليكم معرفة كل الفعاليات enjoy.sa, "@Enjoy_Saudi
يُذكر أن "عيشها" هي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وتعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من خلال الرابط: http://onelink.to/2prrn3 . (فيديو)