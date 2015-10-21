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"آل الشيخ" يعلن إطلاق منصة "عيشها" بشكلها الجديد

بمميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بكل المناطق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة ‪ .enjoy.sa

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "‏أطلقنا الموقع الجديد لمنصة ‫#عيشها واللي اشتغلنا فيه مع شركة 500 designs العالمية، طورنا فيه خصائص كثيرة تسهل عليكم معرفة كل الفعاليات enjoy.sa, ‏‪"@Enjoy_Saudi

يُذكر أن "عيشها" هي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وتعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من خلال الرابط: http://onelink.to/2prrn3 . (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يعلن إطلاق منصة "عيشها" بشكلها الجديد
سبق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة ‪ .enjoy.sa

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "‏أطلقنا الموقع الجديد لمنصة ‫#عيشها واللي اشتغلنا فيه مع شركة 500 designs العالمية، طورنا فيه خصائص كثيرة تسهل عليكم معرفة كل الفعاليات enjoy.sa, ‏‪"@Enjoy_Saudi

يُذكر أن "عيشها" هي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وتعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من خلال الرابط: http://onelink.to/2prrn3 . (فيديو)

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
10:16 PM

"آل الشيخ" يعلن إطلاق منصة "عيشها" بشكلها الجديد

بمميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بكل المناطق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,336

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة ‪ .enjoy.sa

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "‏أطلقنا الموقع الجديد لمنصة ‫#عيشها واللي اشتغلنا فيه مع شركة 500 designs العالمية، طورنا فيه خصائص كثيرة تسهل عليكم معرفة كل الفعاليات enjoy.sa, ‏‪"@Enjoy_Saudi

يُذكر أن "عيشها" هي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وتعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من خلال الرابط: http://onelink.to/2prrn3 . (فيديو)

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,322
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,670
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

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