"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%
بلغ 51.68 دولارًا للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.60 دولارًا أمريكيًّا، أو ما يعادل 1.17% ليصل إلى 51.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.21% إلى 48.40 دولارًا للبرميل.
النفط
أسعار النفط
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-17
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.60 دولارًا أمريكيًّا، أو ما يعادل 1.17% ليصل إلى 51.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.21% إلى 48.40 دولارًا للبرميل.
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
01:38 PM
"برنت" يرتفع بنسبة 1.17%
بلغ 51.68 دولارًا للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.60 دولارًا أمريكيًّا، أو ما يعادل 1.17% ليصل إلى 51.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 1.21% إلى 48.40 دولارًا للبرميل.