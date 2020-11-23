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بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار

في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قفز الرائد لمربع الكبار بعد أن أسقط نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
بتلك النتيجة قفز الرائد للمركز الثالث بـ10نقاط "مؤقتاً " وبقي أبها في المركز الـ12 بـ 4 نقاط .
وكان الرائد هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب أحمد الزين عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وعادل "كارلوس" النتيجة لأبها عند الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني .

وعند الدقيقة 74 أضاف المغربي "فوزير" الهدف الثاني للرائد، والذي كان كافياً لخطف النقاط الثلاث .

الرائد أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار
سبق

قفز الرائد لمربع الكبار بعد أن أسقط نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
بتلك النتيجة قفز الرائد للمركز الثالث بـ10نقاط "مؤقتاً " وبقي أبها في المركز الـ12 بـ 4 نقاط .
وكان الرائد هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب أحمد الزين عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وعادل "كارلوس" النتيجة لأبها عند الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني .

وعند الدقيقة 74 أضاف المغربي "فوزير" الهدف الثاني للرائد، والذي كان كافياً لخطف النقاط الثلاث .

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
05:33 PM

بهدفي الزين وفوزير.. الرائد يسقط أبها بثنائية ويقفز لمربع الكبار

في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
516

قفز الرائد لمربع الكبار بعد أن أسقط نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
بتلك النتيجة قفز الرائد للمركز الثالث بـ10نقاط "مؤقتاً " وبقي أبها في المركز الـ12 بـ 4 نقاط .
وكان الرائد هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب أحمد الزين عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وعادل "كارلوس" النتيجة لأبها عند الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني .

وعند الدقيقة 74 أضاف المغربي "فوزير" الهدف الثاني للرائد، والذي كان كافياً لخطف النقاط الثلاث .

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