"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه
قال: القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.
وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.
وزير الصحة
الدكتور توفيق الربيعة
"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-21
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.
وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
03:46 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
05:00 PM
"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه
قال: القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.
وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.