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"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه

قال: القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.

وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.

وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
03:46 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
05:00 PM

"الربيعة": الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19.. وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه

قال: القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
12,228

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن سرعة انتشار #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من #كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه.

وأضاف في تصريحات له اليوم: #فيروس_كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة #فيروس_كورونا_المتحور.

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