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وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

للجنسين ووفق مجموعة من الشروط المحددة وأن يجتاز المقابلة

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين "رجال ونساء" في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa .


واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً, وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة .


وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa ، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني .

مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية وظائف

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وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف
سبق

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين "رجال ونساء" في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa .


واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً, وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة .


وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa ، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني .

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
02:25 PM

وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

للجنسين ووفق مجموعة من الشروط المحددة وأن يجتاز المقابلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
0
1,027

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين "رجال ونساء" في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa .


واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً, وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة .


وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa ، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني .

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