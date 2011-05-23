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مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

أسهمت في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة

تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

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مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف
سبق

تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
09:41 PM
اخر تعديل
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:14 PM

مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف

أسهمت في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
6
680

تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

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