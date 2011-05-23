مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف
أسهمت في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة
تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف
سعود الدعجاني
سبق
2021-05-23
تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
09:41 PM
اخر تعديل
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:14 PM
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف
أسهمت في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة
تصوير: ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.
وتفصيلاً: تركزت الأمطار وسط المحافظة وأجزاء من شمالها، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، وأسهمت الأمطار في خروج الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الجميلة.