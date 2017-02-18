تستكمل اليوم الجمعة مواجهات "جولة يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين ناريتين نتائجهما ستغيران كثيرًا في جدول الترتيب بالنسبة للفرق المهددة بالهبوط على اعتبار أن المنافسين الأربعة في مناطق الخطر. الحزم - الفتح يستضيف الحزم متذيل جدول الترتيب بـ14 نقطة جاره في الجدول الفتح صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بـ18 نقطة على ملعبه بمدينة الرس. يسعى أصحاب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لوقف مسلسل النتائج السلبية والعودة لحصد الانتصارات الغائبة عنه في الجولتين الماضيتين من أجل تقليص الفارق النقطي مع خصمه الفتح في لائحة الترتيب إلى نقطة واحدة. في المقابل يأمل الفتح التغلب على ظروفه القاهرة لتصحيح المسار وإيقاف نزيف النقاط المستمر مع الفريق في الجولات الـ6 الأخيرة. ويعاني الفتح بسبب مجموعة غيابات في مباراة اليوم لأسباب مختلفة حيث يغيب المغربي مراد باتنا بتراكم البطاقات، والبيروفي كريستيان كويفا وعمار الدحيم لحصولهما على البطاقة الحمراء في مواجهة الأهلي الماضية فيما تعرض نواف بوشل وفراس البريكان لكدمة في المواجهة الماضية، فيما لم تتأكد مشاركة الجزائري سفيان بن دبكة بعد دخوله في البرنامج التأهيلي وخضوعه للتمارين الفردية كما لم يكمل فهد الحربي وحسن الحبيب تدريبات الثلاثاء الماضي بعد الإصابة التي تعرضا لها. الفيصلي - الرائد يحل الرائد تاسع الترتيب بـ 25 نقطة ضيفًا على الفيصلي صاحب المركزالـ13 بـ 20 نقطة في ملعب مدينة المجمعة الرياضية. يبحث الفيصلي عن استعادة توازنه للوصول إلى الانتصار الخامس هذا الموسم في الدوري للابتعاد عن مناطق الخطر ومصالحة جماهيره. في حين يسعى الضيوف للعودة إلى سكة الانتصارات لتحسين مركزهم والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.

الرائد لتحسين مركزه .. الفيصلي للابتعاد عن الخطر .. والفتح لاستعادة التوازن محمود الحمد سبق 2022-02-18 تستكمل اليوم الجمعة مواجهات "جولة يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين ناريتين نتائجهما ستغيران كثيرًا في جدول الترتيب بالنسبة للفرق المهددة بالهبوط على اعتبار أن المنافسين الأربعة في مناطق الخطر.



الحزم - الفتح

يستضيف الحزم متذيل جدول الترتيب بـ14 نقطة جاره في الجدول الفتح صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بـ18 نقطة على ملعبه بمدينة الرس.



يسعى أصحاب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لوقف مسلسل النتائج السلبية والعودة لحصد الانتصارات الغائبة عنه في الجولتين الماضيتين من أجل تقليص الفارق النقطي مع خصمه الفتح في لائحة الترتيب إلى نقطة واحدة.



في المقابل يأمل الفتح التغلب على ظروفه القاهرة لتصحيح المسار وإيقاف نزيف النقاط المستمر مع الفريق في الجولات الـ6 الأخيرة.



ويعاني الفتح بسبب مجموعة غيابات في مباراة اليوم لأسباب مختلفة حيث يغيب المغربي مراد باتنا بتراكم البطاقات، والبيروفي كريستيان كويفا وعمار الدحيم لحصولهما على البطاقة الحمراء في مواجهة الأهلي الماضية فيما تعرض نواف بوشل وفراس البريكان لكدمة في المواجهة الماضية، فيما لم تتأكد مشاركة الجزائري سفيان بن دبكة بعد دخوله في البرنامج التأهيلي وخضوعه للتمارين الفردية كما لم يكمل فهد الحربي وحسن الحبيب تدريبات الثلاثاء الماضي بعد الإصابة التي تعرضا لها.



الفيصلي - الرائد

يحل الرائد تاسع الترتيب بـ 25 نقطة ضيفًا على الفيصلي صاحب المركزالـ13 بـ 20 نقطة في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



يبحث الفيصلي عن استعادة توازنه للوصول إلى الانتصار الخامس هذا الموسم في الدوري للابتعاد عن مناطق الخطر ومصالحة جماهيره.



في حين يسعى الضيوف للعودة إلى سكة الانتصارات لتحسين مركزهم والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 12:23 AM

الرائد لتحسين مركزه .. الفيصلي للابتعاد عن الخطر .. والفتح لاستعادة التوازن في "جولة يوم التأسيس" من دوري المحترفين





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تستكمل اليوم الجمعة مواجهات "جولة يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين ناريتين نتائجهما ستغيران كثيرًا في جدول الترتيب بالنسبة للفرق المهددة بالهبوط على اعتبار أن المنافسين الأربعة في مناطق الخطر.



الحزم - الفتح

يستضيف الحزم متذيل جدول الترتيب بـ14 نقطة جاره في الجدول الفتح صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بـ18 نقطة على ملعبه بمدينة الرس.



يسعى أصحاب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لوقف مسلسل النتائج السلبية والعودة لحصد الانتصارات الغائبة عنه في الجولتين الماضيتين من أجل تقليص الفارق النقطي مع خصمه الفتح في لائحة الترتيب إلى نقطة واحدة.



في المقابل يأمل الفتح التغلب على ظروفه القاهرة لتصحيح المسار وإيقاف نزيف النقاط المستمر مع الفريق في الجولات الـ6 الأخيرة.



ويعاني الفتح بسبب مجموعة غيابات في مباراة اليوم لأسباب مختلفة حيث يغيب المغربي مراد باتنا بتراكم البطاقات، والبيروفي كريستيان كويفا وعمار الدحيم لحصولهما على البطاقة الحمراء في مواجهة الأهلي الماضية فيما تعرض نواف بوشل وفراس البريكان لكدمة في المواجهة الماضية، فيما لم تتأكد مشاركة الجزائري سفيان بن دبكة بعد دخوله في البرنامج التأهيلي وخضوعه للتمارين الفردية كما لم يكمل فهد الحربي وحسن الحبيب تدريبات الثلاثاء الماضي بعد الإصابة التي تعرضا لها.



الفيصلي - الرائد

يحل الرائد تاسع الترتيب بـ 25 نقطة ضيفًا على الفيصلي صاحب المركزالـ13 بـ 20 نقطة في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



يبحث الفيصلي عن استعادة توازنه للوصول إلى الانتصار الخامس هذا الموسم في الدوري للابتعاد عن مناطق الخطر ومصالحة جماهيره.



في حين يسعى الضيوف للعودة إلى سكة الانتصارات لتحسين مركزهم والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.