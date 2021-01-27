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الأخضر تحت 21 عامًا يواجه العراق وديًّا في ختام معسكره بالرياض

يختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، غدًا الاثنين، معسكره الإعدادي المُقام في الرياض، وذلك بمواجهة منتخب العراق وديًّا، في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر على ملعب نادي الهلال نظيره منتخب العراق عند تمام الثالثة والنصف من مساء غدٍ الاثنين.

وعلى الصعيد الميداني: أجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية مساء اليوم الأحد على ملعب إعداد القادة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين على التمرير، أعقبها العمل على الكرات الدفاعية والهجومية.


الجدير بالذكر أن الأخضر سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس المقبل، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، والمؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 21 عامًا يواجه العراق وديًّا في ختام معسكره بالرياض
سبق

يختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، غدًا الاثنين، معسكره الإعدادي المُقام في الرياض، وذلك بمواجهة منتخب العراق وديًّا، في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر على ملعب نادي الهلال نظيره منتخب العراق عند تمام الثالثة والنصف من مساء غدٍ الاثنين.

وعلى الصعيد الميداني: أجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية مساء اليوم الأحد على ملعب إعداد القادة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين على التمرير، أعقبها العمل على الكرات الدفاعية والهجومية.


الجدير بالذكر أن الأخضر سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس المقبل، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، والمؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:27 PM

الأخضر تحت 21 عامًا يواجه العراق وديًّا في ختام معسكره بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، غدًا الاثنين، معسكره الإعدادي المُقام في الرياض، وذلك بمواجهة منتخب العراق وديًّا، في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر على ملعب نادي الهلال نظيره منتخب العراق عند تمام الثالثة والنصف من مساء غدٍ الاثنين.

وعلى الصعيد الميداني: أجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية مساء اليوم الأحد على ملعب إعداد القادة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتمارين على التمرير، أعقبها العمل على الكرات الدفاعية والهجومية.


الجدير بالذكر أن الأخضر سيستضيف مجموعته في التصفيات خلال شهر مارس المقبل، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، والمؤهلة لكأس آسيا التي ستقام منافستها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

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