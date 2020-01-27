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طقس شديد البرودة خلال الـ48 ساعة القادمة في مختلف المناطق

الفرصة مُهيّأة لحدوث الصقيع في عموم المناطق الشمالية والوسطى والغربية

لا تزال معظم مناطق المملكة واقعةً تحت تأثير موجة البرد الشديدة، التي هوت بدرجات الحرارة ليلًا إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

وتشير آخر التوقعات الجوية، إلى استمرار تأثير الكتلة الباردة على أجواء المنطقة حتى يوم الثلاثاء بمشيئة الله؛ وهو ما يعني استمرار الطقس شديد البرودة خلال الـ48 ساعة القادمة في مختلف المناطق؛ بما فيها: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، ومنطقة الرياض)، وحتى الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية؛ وفق "طقس العرب".

ونظرًا لشدة البرد والانخفاض الهائل في درجات الحرارة في أغلب المناطق؛ يجب تجنّب الخروج للبر للتخييم؛ حيث إن الفرصة مرتفعة لحدوث الصقيع في عموم المناطق الشمالية والوسطى والغربية والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

موجة البرد الشديدة درجات الحرارة ليلًا التوقعات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس شديد البرودة خلال الـ48 ساعة القادمة في مختلف المناطق
سبق

لا تزال معظم مناطق المملكة واقعةً تحت تأثير موجة البرد الشديدة، التي هوت بدرجات الحرارة ليلًا إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

وتشير آخر التوقعات الجوية، إلى استمرار تأثير الكتلة الباردة على أجواء المنطقة حتى يوم الثلاثاء بمشيئة الله؛ وهو ما يعني استمرار الطقس شديد البرودة خلال الـ48 ساعة القادمة في مختلف المناطق؛ بما فيها: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، ومنطقة الرياض)، وحتى الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية؛ وفق "طقس العرب".

ونظرًا لشدة البرد والانخفاض الهائل في درجات الحرارة في أغلب المناطق؛ يجب تجنّب الخروج للبر للتخييم؛ حيث إن الفرصة مرتفعة لحدوث الصقيع في عموم المناطق الشمالية والوسطى والغربية والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
02:03 PM

طقس شديد البرودة خلال الـ48 ساعة القادمة في مختلف المناطق

الفرصة مُهيّأة لحدوث الصقيع في عموم المناطق الشمالية والوسطى والغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,297

لا تزال معظم مناطق المملكة واقعةً تحت تأثير موجة البرد الشديدة، التي هوت بدرجات الحرارة ليلًا إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

وتشير آخر التوقعات الجوية، إلى استمرار تأثير الكتلة الباردة على أجواء المنطقة حتى يوم الثلاثاء بمشيئة الله؛ وهو ما يعني استمرار الطقس شديد البرودة خلال الـ48 ساعة القادمة في مختلف المناطق؛ بما فيها: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، ومنطقة الرياض)، وحتى الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية؛ وفق "طقس العرب".

ونظرًا لشدة البرد والانخفاض الهائل في درجات الحرارة في أغلب المناطق؛ يجب تجنّب الخروج للبر للتخييم؛ حيث إن الفرصة مرتفعة لحدوث الصقيع في عموم المناطق الشمالية والوسطى والغربية والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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