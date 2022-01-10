"سلطان بن محمد" يتصدر بفئة الحمر.. و"الدوسري" يخطف جائزة الشقح

بعد ظهور نتائج فحص الـ DNA ومطابقة الفحل لإنتاجه الذي عرض معه

حصد الأمير سلطان بن محمد الكبير، ومحمد بن عبدالله الدوسري، جائزتي منافسات الفحل وإنتاجه للوني الحمر والشقح، بعد ظهور نتائج فحص الحمض النووي DNA، ومطابقة الفحل لإنتاجه الذي عرض معه.

وحقّق المركز الثاني في مسابقة الفحل وإنتاجه للون الحمر، هادي بن عبدالله العمور، يليه سمير بن زهيان المطيري، ثم عبدالمحسن بن صالح الراجحي، وحصل على المركز الخامس فالح بن فايز السبيعي.

وفي لون الشقح، جاء الكويتي رفاعي بن مناحي العجمي ثانياً، وذعار بن مناحي الدوسري ثالثاً، يليه مناحي بن محمد القحطاني، فيما جاء في المركز الخامس فهيد بن فنيسان السبيعي.