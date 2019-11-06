منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الطعن البشعة في "جرش" الأردنية

"العثيمين" شدَّد على موقف المنظمة الدائن لأعمال العنف والإرهاب والتطرف

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سياح.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مشددًا على الموقف الثابت للمنظمة الدائن لأعمال العنف والإرهاب والتطرف، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.