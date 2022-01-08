النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة وفرنسا تترأسان اجتماع لجنة الدائنين لمناقشة ديون تشاد

رحبت بموافقة المجلس التنفيذي على برنامج شريحة الائتمان العليا

عقدت لجنة دائني تشاد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة المالية) وفرنسا، يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021م، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة معالجة ديون تشاد، بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك بمشاركة الصين وفرنسا والهند، بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويهدف إطار العمل المشترك، الذي أجمع عليه القادة خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وصادق عليه كذلك نادي باريس، إلى تسهيل معالجة الديون للدول المؤهلة، للاستفادة بشكل منظم وبأسرع وقت ممكن وبمشاركة واسعة النطاق للدائنين، وبالنظر لكل حالة على حدة.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك فيما يلي نصه: بيان اجتماع لجنة دائني تشاد بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عقدت لجنة دائني تشاد المشكلة من المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والهند، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، اجتماعاً افتراضياً يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ورحبت لجنة الدائنين بموافقة المجلس التنفيذي على برنامج شريحة الائتمان العليا (UCT) لصندوق النقد الدولي في 10 ديسمبر 2021، حيث كان بيان لجنة الدائنين في يونيو بالغ الأهمية، كما أنّ موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تشاد ستعالج احتياجات التمويل العاجلة لدولة تشاد.

وتشجع لجنة الدائنين بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم دعم مالي سريع لجمهورية تشاد من أجل تلبية احتياجاتها المالية طويلة الأجل.

كما ورد سابقاً، يلتزم أعضاء لجنة الدائنين بالتفاوض مع جمهورية تشاد بشأن شروط إعادة هيكلة مطالباتهم، وذلك بما يتفق مع قوانينهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية بطريقة منظمة ومنسقة وفي الوقت المناسب.

وأشارت لجنة الدائنين إلى أنه من المتوقع أن تطلب السلطات التشادية من جميع الدائنين من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين نفس الشروط لدى لجنة الدائنين، وذلك لضمان مبدأ المساواة في المعاملة.

وبناءً على ذلك، يؤكد أعضاء لجنة الدائنين أهمية قيام جميع الدائنين من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين الرسميين بالتفاوض بحسن نية من أجل استكمال معالجة ديون تشاد في أقرب وقت ممكن، مع ترحيبهم بالالتزام الذي قدمه الدائن الخاص الرئيس لتشاد. وتظل لجنة الدائنين على استعداد للتعامل مع الدائنين من القطاع الخاص قبل توقيع مذكرة التفاهم مع تشاد.

وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة وفرنسا تترأسان اجتماع لجنة الدائنين لمناقشة ديون تشاد
سبق

عقدت لجنة دائني تشاد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة المالية) وفرنسا، يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021م، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة معالجة ديون تشاد، بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك بمشاركة الصين وفرنسا والهند، بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويهدف إطار العمل المشترك، الذي أجمع عليه القادة خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وصادق عليه كذلك نادي باريس، إلى تسهيل معالجة الديون للدول المؤهلة، للاستفادة بشكل منظم وبأسرع وقت ممكن وبمشاركة واسعة النطاق للدائنين، وبالنظر لكل حالة على حدة.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك فيما يلي نصه: بيان اجتماع لجنة دائني تشاد بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عقدت لجنة دائني تشاد المشكلة من المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والهند، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، اجتماعاً افتراضياً يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ورحبت لجنة الدائنين بموافقة المجلس التنفيذي على برنامج شريحة الائتمان العليا (UCT) لصندوق النقد الدولي في 10 ديسمبر 2021، حيث كان بيان لجنة الدائنين في يونيو بالغ الأهمية، كما أنّ موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تشاد ستعالج احتياجات التمويل العاجلة لدولة تشاد.

وتشجع لجنة الدائنين بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم دعم مالي سريع لجمهورية تشاد من أجل تلبية احتياجاتها المالية طويلة الأجل.

كما ورد سابقاً، يلتزم أعضاء لجنة الدائنين بالتفاوض مع جمهورية تشاد بشأن شروط إعادة هيكلة مطالباتهم، وذلك بما يتفق مع قوانينهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية بطريقة منظمة ومنسقة وفي الوقت المناسب.

وأشارت لجنة الدائنين إلى أنه من المتوقع أن تطلب السلطات التشادية من جميع الدائنين من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين نفس الشروط لدى لجنة الدائنين، وذلك لضمان مبدأ المساواة في المعاملة.

وبناءً على ذلك، يؤكد أعضاء لجنة الدائنين أهمية قيام جميع الدائنين من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين الرسميين بالتفاوض بحسن نية من أجل استكمال معالجة ديون تشاد في أقرب وقت ممكن، مع ترحيبهم بالالتزام الذي قدمه الدائن الخاص الرئيس لتشاد. وتظل لجنة الدائنين على استعداد للتعامل مع الدائنين من القطاع الخاص قبل توقيع مذكرة التفاهم مع تشاد.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:33 AM

المملكة وفرنسا تترأسان اجتماع لجنة الدائنين لمناقشة ديون تشاد

رحبت بموافقة المجلس التنفيذي على برنامج شريحة الائتمان العليا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
813

عقدت لجنة دائني تشاد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة المالية) وفرنسا، يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021م، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة معالجة ديون تشاد، بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك بمشاركة الصين وفرنسا والهند، بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويهدف إطار العمل المشترك، الذي أجمع عليه القادة خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وصادق عليه كذلك نادي باريس، إلى تسهيل معالجة الديون للدول المؤهلة، للاستفادة بشكل منظم وبأسرع وقت ممكن وبمشاركة واسعة النطاق للدائنين، وبالنظر لكل حالة على حدة.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك فيما يلي نصه: بيان اجتماع لجنة دائني تشاد بموجب إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عقدت لجنة دائني تشاد المشكلة من المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والهند، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، اجتماعاً افتراضياً يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 بحضور مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ورحبت لجنة الدائنين بموافقة المجلس التنفيذي على برنامج شريحة الائتمان العليا (UCT) لصندوق النقد الدولي في 10 ديسمبر 2021، حيث كان بيان لجنة الدائنين في يونيو بالغ الأهمية، كما أنّ موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تشاد ستعالج احتياجات التمويل العاجلة لدولة تشاد.

وتشجع لجنة الدائنين بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم دعم مالي سريع لجمهورية تشاد من أجل تلبية احتياجاتها المالية طويلة الأجل.

كما ورد سابقاً، يلتزم أعضاء لجنة الدائنين بالتفاوض مع جمهورية تشاد بشأن شروط إعادة هيكلة مطالباتهم، وذلك بما يتفق مع قوانينهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية بطريقة منظمة ومنسقة وفي الوقت المناسب.

وأشارت لجنة الدائنين إلى أنه من المتوقع أن تطلب السلطات التشادية من جميع الدائنين من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين نفس الشروط لدى لجنة الدائنين، وذلك لضمان مبدأ المساواة في المعاملة.

وبناءً على ذلك، يؤكد أعضاء لجنة الدائنين أهمية قيام جميع الدائنين من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين الرسميين بالتفاوض بحسن نية من أجل استكمال معالجة ديون تشاد في أقرب وقت ممكن، مع ترحيبهم بالالتزام الذي قدمه الدائن الخاص الرئيس لتشاد. وتظل لجنة الدائنين على استعداد للتعامل مع الدائنين من القطاع الخاص قبل توقيع مذكرة التفاهم مع تشاد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,322
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,313
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,625

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة