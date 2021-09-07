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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره النيجيري

ناقشا سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين

‬عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيوفري أونيِيما، وذلك بمقر وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا.

وشهدت جلسة المباحثات مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في حل النزاعات والخلافات في القارة الإفريقية، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، كما جرى استعراض جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

وحضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره النيجيري
سبق

‬عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيوفري أونيِيما، وذلك بمقر وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا.

وشهدت جلسة المباحثات مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في حل النزاعات والخلافات في القارة الإفريقية، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، كما جرى استعراض جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

وحضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
05:56 PM

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره النيجيري

ناقشا سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية جيوفري أونيِيما، وذلك بمقر وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا.

وشهدت جلسة المباحثات مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في حل النزاعات والخلافات في القارة الإفريقية، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، كما جرى استعراض جهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

وحضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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