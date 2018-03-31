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مجلس الوزراء المصري ينعي "الجنزوري": لم يتأخر عن خدمة وطنه

رئيس الوزراء الأسبق وافته المنية صباح اليوم

نعى مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

ووقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الفقيد؛ داعيًا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووفق "بوابة الأهرام" أعرب المجلس عن تقدير مصر للدور الوطني الذي ساهم به "الجنزوري" خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية.

وثمّنت الحكومة الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه؛ حيث كان نموذجًا في البذل والعطاء، لم يتأخر عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة؛ لا سيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والإخلاص والمثابرة؛ حيث كان الراحل الكريم دومًا مرجعًا اقتصاديًّا مهمًّا، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسؤولية.

مجلس الوزراء المصري

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مجلس الوزراء المصري ينعي "الجنزوري": لم يتأخر عن خدمة وطنه
سبق

نعى مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

ووقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الفقيد؛ داعيًا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووفق "بوابة الأهرام" أعرب المجلس عن تقدير مصر للدور الوطني الذي ساهم به "الجنزوري" خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية.

وثمّنت الحكومة الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه؛ حيث كان نموذجًا في البذل والعطاء، لم يتأخر عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة؛ لا سيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والإخلاص والمثابرة؛ حيث كان الراحل الكريم دومًا مرجعًا اقتصاديًّا مهمًّا، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسؤولية.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:45 PM

مجلس الوزراء المصري ينعي "الجنزوري": لم يتأخر عن خدمة وطنه

رئيس الوزراء الأسبق وافته المنية صباح اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

ووقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الفقيد؛ داعيًا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووفق "بوابة الأهرام" أعرب المجلس عن تقدير مصر للدور الوطني الذي ساهم به "الجنزوري" خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية.

وثمّنت الحكومة الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه؛ حيث كان نموذجًا في البذل والعطاء، لم يتأخر عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة؛ لا سيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والإخلاص والمثابرة؛ حيث كان الراحل الكريم دومًا مرجعًا اقتصاديًّا مهمًّا، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسؤولية.

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