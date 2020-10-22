"فيصل بن فرحان" يستعرض مع مستشارة وزير الطاقة الأمريكي الشراكة الإستراتيجية

استقبلها بمقر الخارجية وبحثا تعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فيكتوريا كوتس.

وتفصيلاً.. جرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.