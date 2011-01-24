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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثلي جمهورية المالديف

بعد انضمامها مؤخراً للتحالف الذي يضم 41 دولة

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأحد، في مقره بمدينة الرياض، ممثلي جمهورية المالديف المنضمّين مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها خمساً وعشرين دولة إسلامية، يرافقهم سعادة سفير جمهورية المالديف لدى المملكة العربية السعودية محمد خليل، والعميد زكريا منصور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بوزارة الدفاع بجمهورية المالديف.

ورحب بهم اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، راجياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثلي جمهورية المالديف
سبق

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأحد، في مقره بمدينة الرياض، ممثلي جمهورية المالديف المنضمّين مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها خمساً وعشرين دولة إسلامية، يرافقهم سعادة سفير جمهورية المالديف لدى المملكة العربية السعودية محمد خليل، والعميد زكريا منصور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بوزارة الدفاع بجمهورية المالديف.

ورحب بهم اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، راجياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:17 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:08 PM

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثلي جمهورية المالديف

بعد انضمامها مؤخراً للتحالف الذي يضم 41 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأحد، في مقره بمدينة الرياض، ممثلي جمهورية المالديف المنضمّين مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها خمساً وعشرين دولة إسلامية، يرافقهم سعادة سفير جمهورية المالديف لدى المملكة العربية السعودية محمد خليل، والعميد زكريا منصور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بوزارة الدفاع بجمهورية المالديف.

ورحب بهم اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، راجياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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