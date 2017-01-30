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سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

حساب إمارة مكة على تويتر  كشف عن ارتفاع الأمواج

أوقف ميناء جدة الإسلامي، قبل قليل، حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي
سبق

أوقف ميناء جدة الإسلامي، قبل قليل، حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
03:08 PM

سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

حساب إمارة مكة على تويتر  كشف عن ارتفاع الأمواج

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
944

أوقف ميناء جدة الإسلامي، قبل قليل، حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

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