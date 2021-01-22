النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية

أصبح نافذاً بعد انتهاء مدة الاعتراض

أصدرت الهيئة الطبية الشرعية بجازان حكماً بأن تدفع "طبيبة" في محافظة العارضة دية قدرها 150 ألف ريال للورثة من ذوي طفلة كانوا قد اتهموا الطبيبة بالتسبب في وفاة الطفلة نتيجة للإهمال الطبي بعد ولادتها.

وكانت الهيئة الطبية عقدت في أكتوبر الماضي أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة "رنا" بعد نحو عام ونصف من واقعة وفاتها؛ نتيجة خطأ طبي بأحد المراكز الطبية الخاصة.

وبدأت تفاصيل القضية عندما اتهمت الأسرة مركزاً طبياً خاصاً في العارضة بالتسبب في تأزم حالة ابنتهم ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات قلبها، مع إخفاء الطبيبة للحقيقة قبل وفاتها.

وأشارت الأسرة إلى أنهم تفاجؤوا وقتها بتعطل الإسعاف أثناء نقل ابنتهم، ليتعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، واعترفت الشؤون الصحية بمنطقة جازان بارتكاب المركز الطبي خطأً في طريقة نقل الحالة، مشيرةً إلى أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، حيث تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهادتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة، ومن ثم تشكيل لجنة للتحقيق.

من جهتها، قدمت أسرة الطفلة شكرها لـ"صحة جازان" لمتابعتها القضية منذ تقديم الشكوى حتى إصدار الحكم، والذي أصبح نافذاً منذ يوم أمس بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض.

جازان الهيئة الطبية الشرعية وزارة الصحة خطأ طبي صحة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية
سبق

أصدرت الهيئة الطبية الشرعية بجازان حكماً بأن تدفع "طبيبة" في محافظة العارضة دية قدرها 150 ألف ريال للورثة من ذوي طفلة كانوا قد اتهموا الطبيبة بالتسبب في وفاة الطفلة نتيجة للإهمال الطبي بعد ولادتها.

وكانت الهيئة الطبية عقدت في أكتوبر الماضي أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة "رنا" بعد نحو عام ونصف من واقعة وفاتها؛ نتيجة خطأ طبي بأحد المراكز الطبية الخاصة.

وبدأت تفاصيل القضية عندما اتهمت الأسرة مركزاً طبياً خاصاً في العارضة بالتسبب في تأزم حالة ابنتهم ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات قلبها، مع إخفاء الطبيبة للحقيقة قبل وفاتها.

وأشارت الأسرة إلى أنهم تفاجؤوا وقتها بتعطل الإسعاف أثناء نقل ابنتهم، ليتعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، واعترفت الشؤون الصحية بمنطقة جازان بارتكاب المركز الطبي خطأً في طريقة نقل الحالة، مشيرةً إلى أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، حيث تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهادتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة، ومن ثم تشكيل لجنة للتحقيق.

من جهتها، قدمت أسرة الطفلة شكرها لـ"صحة جازان" لمتابعتها القضية منذ تقديم الشكوى حتى إصدار الحكم، والذي أصبح نافذاً منذ يوم أمس بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:02 AM

المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية

أصبح نافذاً بعد انتهاء مدة الاعتراض

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
2,422

أصدرت الهيئة الطبية الشرعية بجازان حكماً بأن تدفع "طبيبة" في محافظة العارضة دية قدرها 150 ألف ريال للورثة من ذوي طفلة كانوا قد اتهموا الطبيبة بالتسبب في وفاة الطفلة نتيجة للإهمال الطبي بعد ولادتها.

وكانت الهيئة الطبية عقدت في أكتوبر الماضي أولى الجلسات للنظر في قضية رضيعة العارضة "رنا" بعد نحو عام ونصف من واقعة وفاتها؛ نتيجة خطأ طبي بأحد المراكز الطبية الخاصة.

وبدأت تفاصيل القضية عندما اتهمت الأسرة مركزاً طبياً خاصاً في العارضة بالتسبب في تأزم حالة ابنتهم ودخولها في غيبوبة بعد توقف نبضات قلبها، مع إخفاء الطبيبة للحقيقة قبل وفاتها.

وأشارت الأسرة إلى أنهم تفاجؤوا وقتها بتعطل الإسعاف أثناء نقل ابنتهم، ليتعذر نقلها للمستشفى قبل حضور والدها، واعترفت الشؤون الصحية بمنطقة جازان بارتكاب المركز الطبي خطأً في طريقة نقل الحالة، مشيرةً إلى أن الإجراء المتبع لم يكن صحيحاً، حيث تم التحقيق مع الطبيبة والاطلاع على شهادتها والتحفظ على الملف الطبي للطفلة، ومن ثم تشكيل لجنة للتحقيق.

من جهتها، قدمت أسرة الطفلة شكرها لـ"صحة جازان" لمتابعتها القضية منذ تقديم الشكوى حتى إصدار الحكم، والذي أصبح نافذاً منذ يوم أمس بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,522
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة