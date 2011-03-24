وثمّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس، هذه الخطوة المهمة التي بادرت بها المملكة من أجل بلوغ حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، عبر إطلاق مفاوضات جادة من شأنها أن تحفظ أمن اليمن ووحدته وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-24 أعربت تونس عن تأييدها لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. وثمّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس، هذه الخطوة المهمة التي بادرت بها المملكة من أجل بلوغ حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، عبر إطلاق مفاوضات جادة من شأنها أن تحفظ أمن اليمن ووحدته وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 01:15 AM

تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية أكدت أن هذه الخطوة المهمة تتيح حلاً سياسيًا شاملاً برعاية أممية





A A A





0 مشاركة

أعربت تونس عن تأييدها لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وثمّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس، هذه الخطوة المهمة التي بادرت بها المملكة من أجل بلوغ حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، عبر إطلاق مفاوضات جادة من شأنها أن تحفظ أمن اليمن ووحدته وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.