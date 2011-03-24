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تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أكدت أن هذه الخطوة المهمة تتيح حلاً سياسيًا شاملاً برعاية أممية

أعربت تونس عن تأييدها لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وثمّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس، هذه الخطوة المهمة التي بادرت بها المملكة من أجل بلوغ حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، عبر إطلاق مفاوضات جادة من شأنها أن تحفظ أمن اليمن ووحدته وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية
سبق

أعربت تونس عن تأييدها لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وثمّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس، هذه الخطوة المهمة التي بادرت بها المملكة من أجل بلوغ حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، عبر إطلاق مفاوضات جادة من شأنها أن تحفظ أمن اليمن ووحدته وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:15 AM

تونس تعرب عن تأييدها لمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أكدت أن هذه الخطوة المهمة تتيح حلاً سياسيًا شاملاً برعاية أممية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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338

أعربت تونس عن تأييدها لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وثمّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس، هذه الخطوة المهمة التي بادرت بها المملكة من أجل بلوغ حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، عبر إطلاق مفاوضات جادة من شأنها أن تحفظ أمن اليمن ووحدته وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

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