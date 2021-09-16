النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

دعا التكتُّل إلى النظر في فرض إجراءات ضدهم

ذكر البرلمان الأوروبي، اليوم "الخميس"، أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.

وينتظر أن يتضمن قرار البرلمان، الذي لا يكتسب صفة الإلزام، أنه "يحث بشدّة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها، وأن يكونوا حكومة فاعلة، في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.

وسيحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن فرض إجراءات محدّدة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارًا قائمًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

ووافق الاتحاد الأوروبي في يونيو "حزيران" الماضي على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتّهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن تسترعي دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة
سبق

ذكر البرلمان الأوروبي، اليوم "الخميس"، أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.

وينتظر أن يتضمن قرار البرلمان، الذي لا يكتسب صفة الإلزام، أنه "يحث بشدّة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها، وأن يكونوا حكومة فاعلة، في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.

وسيحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن فرض إجراءات محدّدة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارًا قائمًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

ووافق الاتحاد الأوروبي في يونيو "حزيران" الماضي على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتّهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن تسترعي دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
04:13 PM

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

دعا التكتُّل إلى النظر في فرض إجراءات ضدهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
203

ذكر البرلمان الأوروبي، اليوم "الخميس"، أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.

وينتظر أن يتضمن قرار البرلمان، الذي لا يكتسب صفة الإلزام، أنه "يحث بشدّة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها، وأن يكونوا حكومة فاعلة، في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.

وسيحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن فرض إجراءات محدّدة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارًا قائمًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

ووافق الاتحاد الأوروبي في يونيو "حزيران" الماضي على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتّهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن تسترعي دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,708
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,855
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,058

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة