"العصيمي" لرتبة "رئيس رقباء" بالأمن العام

أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية عبدالله بن هذال العصيمي إلى رتبته الجديدة رئيس رقباء.
"سبق" تهنئ "العصيمي" متمنيةً له التوفيق لخدمة الدين والوطن.
أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية عبدالله بن هذال العصيمي إلى رتبته الجديدة رئيس رقباء.
"سبق" تهنئ "العصيمي" متمنيةً له التوفيق لخدمة الدين والوطن.
أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية عبدالله بن هذال العصيمي إلى رتبته الجديدة رئيس رقباء.
"سبق" تهنئ "العصيمي" متمنيةً له التوفيق لخدمة الدين والوطن.
أصدر مدير الأمن العام قرارًا بترقية عبدالله بن هذال العصيمي إلى رتبته الجديدة رئيس رقباء.
"سبق" تهنئ "العصيمي" متمنيةً له التوفيق لخدمة الدين والوطن.